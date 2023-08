"Más valiente": Natalia Salas tuvo nueva intervención médica a un año de su diagnóstico de cáncer

"¡Con Todo menos miedo!" Así fue la lucha de Natalia Salas contra el cáncer de mama, enfermedad que le fue diagnosticada precisamente hace un año.

Luego de las extenuantes sesiones de quimioterapia, la actriz contó que volvió al quirófano para que se le retire el catéter que fue de utilidad para el tratamiento.

A través de Instagram, la campeona de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos dijo que esta intervención es un momento clave para cerrar un ciclo en todo este proceso de lucha.

"Hoy cumplo un año de diagnosticada... un año de ser mi versión más fuerte y más valiente. Para cerrar el círculo poéticamente, como tanto me gusta: hoy me retiran el catéter. A veces no me creo que pasé por todo lo que pasé... y aquí estoy. Agradecida y emocionada de estar en la sala de espera para ser operada. Gracias catéter. Te suelto hoy", comentó en un post.

Fue en octubre de 2022 que Natalia Salas tuvo que ser intervenida por segunda vez para que los médicos puedan colocarle él catéter antes del inicio de sus quimioterapias. "Con el catéter no van a estar pinchándome cada vez que te toque la quimio", explicó en esa ocasión.

Natalia Salas en busca de la casa propia tras ganar 'El Gran Chef Famosos'

La actriz Natalia Salas, reconocida por sus papeles en televisión, cine y teatro, comparte uno de sus deseos más íntimos: tener su propia casa. En medio de un exitoso año, revela su anhelo de brindar estabilidad a su familia. Además, comparte cómo fue su paso por la Feria Internacional del Libro 2023, donde presentó su primer libro, Con todo menos con miedo. El libro de los decretos.

“Nunca tuve una casa propia, mis papis no pudieron. Nosotros nos mudábamos mucho cuando era chica”, contó la actriz en el programa Conexión de RPP, con Valeria Fuertes y Jorge Rodríguez. “No solo quiero hacerlo por mi hijo, sino también por esa Natalia chiquita que se tuvo que mudar tanto, que estuvo en la casa de la abuela, de la tía. Se lo debo también a ella”.

La lucha contra el cáncer

En septiembre de 2022, el diagnóstico de cáncer de mama no detuvo a Natalia Salas. A través de sus redes sociales, compartió que iniciaría los tratamientos y en abril del año siguiente, anunció su victoria contra la enfermedad. "Lo logré. Terminé mis quimioterapias y toqué la campana. Ha sido muy emocionante… Mi cara lo dice todo", escribió.

Su lucha contra el cáncer de mama, la motivó a escribir su primer libro Con todo menos con miedo. El libro de los decretos, uno no de los títulos más buscados entre los de no ficción, según la Cámara Peruana del Libro. La publicación fue presentada en la FIL Lima 2023. "Yo salía del auditorio y entraba Jaime Bayly. Fue una cosa de locos", recordó.