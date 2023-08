"Me saqué la lotería": Diego Rodríguez grita su amor por Janick Maceta

Desde el momento en que confirmaron su relación, la chispa del amor entre Janick Maceta y Diego Rodríguez ha sido más intensa. Aunque ambos habían experimentado romances públicos en el pasado, la noticia de su relación sorprendió a más de uno. Las redes sociales se convirtieron en su plataforma para compartir momentos especiales.

Esta vez, la pareja hizo su primera aparición pública durante la inauguración del restaurante de Hugo García y Alessia Rovegno. Entre muestras de cariño y miradas cómplices, ambos disfrutaron de una entretenida velada con amigos.

Antes de abandonar el lugar, Janick Maceta y Diego Rodríguez fueron abordados por los reporteros de Amor y Fuego, a fin de conseguir sus declaraciones sobre el feliz momento que atraviesan como pareja.

Consultado sobre su relación con la ex Miss Perú, el modelo Diego Rodríguez no tuvo problemas en expresar sus sentimientos: "Me saqué la lotería de todas maneras", dijo sonriente ante las cámaras el ex chico reality.

Por su lado, Janick Maceta aseguró que ambos viven una etapa especial en sus vidas y negó que la oficialización de su relación se haya dado luego de las imágenes de Andrés Wiese con una expareja. "Nosotros estamos felices juntos. Muchas gracias por la buena energía y bendiciones siempre", agregó la exjurado de Yo Soy.

¿Quién es Diego Rodríguez, la nueva pareja de la ex Miss Perú Janick Maceta?

Desde que Janick Maceta confirmó su nueva relación con Diego Rodríguez, muchos de sus seguidores se han preguntado quién es su famosa pareja. Si bien han estado comentando sus publicaciones con mensajes de felicitación, se conoce poco sobre este personaje.

Tras terminar su romance con Andrés Wiese, la ex Miss Perú se ha dado una nueva oportunidad en el amor con este joven modelo, de 30 años.

¿Quién es Diego Rodríguez?

Diego Rodríguez nació en Trujillo, en la región La Libertad; y ha ganado protagonismo tanto en internet como en la televisión nacional. Es hijo de los empresarios Miguel Arturo Rodríguez Bentin y Adriana Doig Mannucci.

Si bien se hizo conocido por ser creador de contenido en las redes sociales, su salto a la TV se dio en 2014, cuando ingresó a Esto es guerra. A partir de ahí, su comunidad creció y, a pesar de que su participación en el reality fue breve, ganó grandes amigos, como Mario Iribarren y Hugo García, con quienes hace deportes de aventura y comparten viajes al extranjero.

Al tener un buen físico, incursionó en la industria del modelaje, por lo que es imagen de Tiendas Él, Calvin Klein y Levis. Diego Rodríguez cuenta con más de 800 mil seguidores en sus redes sociales y ha sido considerado, en 2022, dentro de la lista de los cien rostros más hermosos del Perú.