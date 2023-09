Érika Villalobos y Aldo Miyashiro juntos en telenovela 'Perdóname' tras su separación

Una noticia que ha dejado a la teleaudiencia sorprendida: Érika Villalobos y Aldo Miyashiro, quienes anunciaron su separación en abril de 2022, se reunirán en la pantalla de América TV en la nueva telenovela Perdóname, bajo la producción de Del Barrio Producciones. El anuncio se hizo durante el entretiempo del partido entre Perú y Paraguay por las Eliminatorias para el Mundial 2026 y la fecha de estreno está programada para septiembre.

El avance de la telenovela comienza con la intrigante pregunta "¿El amor lo puede todo?", sugiriendo que la historia explorará las profundidades del perdón en un contexto de heridas emocionales. Aldo Miyashiro interpretará a Lito Acosta, un hombre que acaba de salir de prisión, mientras que Érika Villalobos dará vida a Lara Ferrara, una exitosa diseñadora de moda. En las primeras imágenes difundidas, vemos cómo Lara se enfrenta a preguntas incómodas sobre la liberación de Lito, lo que la deja visiblemente perturbada.

¿De qué trata Perdóname?

La sinopsis explica que Aldo y Erika nos transportarán a un mundo de heridas que permanecen tatuadas en el alma. “En esta historia, aprenderemos que el perdón es un camino lleno de obstáculos... pero también de redención y amor. ¿Estás listo para sumergirte en esta historia llena de emociones y segundas oportunidades?”.

En el avance de poco más de 30 segundos, Lito Acosta se despide de unos reclusos cuando abandona el penal, mientras que Lara Ferrara se prepara para su último desfile de trajes de novia. Los periodistas le preguntan sobre la liberación de Lito -"¿Qué tienes que decir?”-, y ella sale conmocionada del lugar, ayudada por su asistente, interpretada por la actriz Alexandra Graña.

¿Cuándo se estrenará Perdóname?

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento de Perdóname, la nueva telenovela de los productores de Luz de luna, Maricucha y Amor de madre, se ha anunciado que formará parte de la programación de América Televisión a partir de septiembre. Asimismo, al igual que otros contenidos del canal, estará disponible en streaming a través de la aplicación América TV Go.

¿Qué dicen las redes sobre Perdóname?

El anuncio del próximo estreno de Perdóname ha generado un gran revuelo en las redes sociales debido a que los protagonistas, Érika Villalobos y Aldo Miyashiro, fueron pareja en la vida real y se separaron en medio de un escándalo de infidelidad por parte del actor y conductor. Las reacciones del público han sido variadas, desde muestras de emoción por ver a los dos artistas juntos nuevamente hasta la incertidumbre sobre cómo será trabajar después de su ruptura.

"Por fin juntos después de tantos años. Buenos actores, sin duda", "Me da nervios e intriga porque ellos se separaron y creo que hay sentimientos, pero trabajar juntos será un gran reto", "Ya quiero conocer a todo el elenco", "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia", "Esto no me esperaba", "Negocios son negocios", "¿Es día de los inocentes?", escribieron.

¿Por qué se separaron Érika y Aldo?

En abril de 2022, el programa Magaly TV, La firme reveló un informe en el que capturaba a Aldo Miyashiro, en ese momento casado con Érika Villalobos, besando a la reportera Fiorella Retiz. A pesar de su separación, ambos artistas afirmaron que mantendrían un vínculo por el bienestar de sus hijos en común y sus proyectos profesionales.