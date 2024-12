¡La espera terminó! Alejandra Baigorria confirma su matrimonio con Said Palao para el 2025

La chica reality anunció su boda con el exintegrante de Esto es guerra, con quien mantiene una relación desde hace cuatro años. Se comprometieron en enero de este año.

¡Ya tiene fecha! Después de once meses de compromiso con Said Palao, Alejandra Baigorria reveló a las cámaras de América Espectáculos que su boda con el exintegrante de Esto es Guerra está más cerca de lo que pensábamos. La pareja, que ha sido muy reservada sobre los detalles del evento, se prepara para su gran día.

Recientemente, Said había contado en una entrevista con Amor y Fuego que ya se encontraban en plena organización de su matrimonio. Además, confesó sus ganas de ser padre: “Quiero un hombrecito para empezar”.

Ahora, Alejandra confirmó a América Espectáculos: "Ya tenemos la fecha, el local, ¡todo! Los otros detalles, todavía no. Tengo que correr. Pero de que me caso, me caso. Si no hay un terremoto o algo que derrumbe el mundo, me caso".

A pesar de la emoción por su boda, la empresaria se encuentra muy ocupada con sus proyectos, incluyendo un próximo viaje a Chile, por lo que aún no ha probado ningún vestido de novia. En cuanto a la posibilidad de ser madre, aclaró: "Primero el matrimonio".

¿Cómo fue el compromiso?

Después de más de tres años de relación, Alejandra Baigorria y Said Palao decidieron dar el siguiente paso en enero de 2024. La modelo compartió en sus redes sociales un video que capturó los detalles de la pedida de mano, un momento muy especial que tuvo lugar en una playa de Filipinas.

El integrante de Esto es Guerra planeó la sorpresa con la colaboración de su compañero de reality Facundo González, quien se encargó de inmortalizar el momento en el paradisíaco escenario.

"Te amo, este lugar quedará en mi corazón por siempre", "Nuestra historia, nuestro amor, nuestros tiempos. Te amo". "Nunca sueltes mi mano. Te amo", fueron algunos de los mensajes que Baigorria compartió.

