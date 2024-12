"No podía creerlo": Vasco Madueño habla sobre el emotivo encuentro con Guillermo Dávila

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante venezolano, Guillermo Dávila, apareció en el evento benéfico organizado por su hijo Vasco Madueño, quien buscaba recaudar fondos para el tratamiento contra el cáncer de su madre. La presencia del artista fue noticia y varios medios hicieron eco del momento.

Vasco expresó que la aparición de su padre fue un regalo especial para su madre, quien quedó sorprendida al verlo en el escenario. "Para ella fue algo muy emotivo, le ha dado mucha paz el hecho de vernos juntos en el escenario, sobre todo el abrazo", comentó el joven artista.

El encuentro fue breve, ya que, según dijo, Guillermo debía viajar tras su presentación. "Llegó, cantó y se fue. Tuvo que ser rápido, y es que tampoco hubo tiempo para realmente organizar bien”, explicó Vasco al programa de Magaly Medina.

También señaló que la participación de Dávila fue completamente sorpresiva, pese a las conversaciones previas sobre la posibilidad de que asistiera, pues la apretada agenda del cantante hacía poco probable su presencia.

Sin embargo, para sorpresa de los presentes, el intérprete de Solo pienso en ti logró asistir. "Realmente quería darme la sorpresa, yo no sabía eso, no tenía idea que de la nada Patricio lo presenta y salió del backstage. No podía creerlo”, narró Vasco.

Vasco Madueño no rehuye al apellido de su padre Guillermo Dávila

Días atrás, Vasco Madueño no descartó la posibilidad de llevar el apellido de su padre Guillermo Dávila en el futuro, aunque sostuvo que por ahora estaba enfocado en apoyar a su madre.

"Realmente yo diría que sí. Ahora mi mente está enfocada en la presentación, pero más adelante creo que sí. Es todo un trámite, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Considero que es lo correcto y está bien. Ya el tiempo lo dirá, pero yo digo que sí, ya se verá cuando pase la presentación", manifestó a Infobae.

De igual manera, más allá del turbio episodio que atravesaron, el joven artista dijo que su deseo de llevar la fiesta en paz con su progenitor.

"Hoy me he liberado de un gran peso que estaba cargando en mi espalda. No hablo de rencores, es como una tormenta que sacude un barco, uno siempre queda un poco mareado por la sacudida. Pero uno tiene que buscar la forma de estabilizarse para apreciar la calma. Yo estoy en esa etapa", comentó.