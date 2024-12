Pamela Franco y Christian Cueva dicen que no perdonarían una infidelidad: "Pasaríamos a otras ligas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco y Christian Cueva ya se lucen juntos públicamente en los escenarios cantando y disfrutando de su versión del popular tema El cervecero. Asimismo, tanto la cumbiambera como el futbolista lucen su relación ante la prensa, demostrando que van en serio.

Recientemente, la pareja fue entrevistada en una radio local donde hablaron con mayor detalle de su relación. En ese sentido, Cueva recalcó que su romance con Pamela Franco es “un momento lindo” en su vida y que viene haciendo todo lo necesario para que estén bien.

“De verdad (estos días) han sido momentos muy lindos y hoy disfrutamos de este momento. En realidad yo soy una persona que le digo (a Pamela Franco) todo lo que siento día a día. Le digo que la amo, la respeto y la admiro”, expresó el volante peruano en La Karibeña.

Ante la consulta de si perdonaría una infidelidad, Christian Cueva respondió: “No, pero siento que son cosas que se hablan muy internamente, si es que pasa algo en la vida”. Seguidamente, Franco también aseguró que tampoco perdonaría un acto de infidelidad. “No, yo tampoco (perdonaría una infidelidad), ya pasaríamos a otras ligas”, remarcó.

Christian Cueva se separó de Pamela López antes de iniciar su romance con Pamela Franco. | Fuente: Instagram

Pamela Franco confesó relación clandestina con Christian Cueva en el 2018

Pamela Franco admitió que mantuvo una relación clandestina con Christian Cueva. La bailarina y exintegrante de Alma Bella señaló que conoció al exfutbolista de Alianza Lima el 2018 cuando estaba casado —y conviviendo— con Pamela López.

“Sí, tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él el 2018, pero fue en idas y vueltas. Entraba en un tema de mentiras (…) Por eso es por lo que eran idas y vueltas. Por eso, él me decía una cosa, me mostraba otra cosa, luego salía otra cosa”, expresó la cantante en una entrevista en el programa Mande quien Mande en febrero de este año.

De igual manera, Pamela Franco señaló que pudo conocer a Christian Cueva “a través de una persona” en común y mencionó que fue el exmundialista de Rusia 2018 quien la quiso conocer tras haberla visto en una reunión en Trujillo.

Del mismo modo, reveló que el jugador de fútbol le decía que no estaba con Pamela López, madre de sus tres hijos. “Me dijo que no estaba, me mostraba chats”, acotó Franco. "No solo yo estaba involucrada en esto, había otras personas. Por eso es por lo que era algo tóxico, dañino, había idas y vueltas. Por eso me alejé de él", añadió.

Christian Cueva celebró su cumpleaños junto a Pamela Franco

Christian Cueva celebró su cumpleaños 33 con Pamela Franco. El futbolista estuvo en la madrugada del sábado 23 de noviembre en una discoteca en el Callao mientras en el escenario Franco le mandaba saludos cariñosos y le cantaba sus éxitos como Mil amores, Simplemente amigos y Dile la verdad.

Franco bromeó preguntándole a Cueva si estaba soltero, a lo que él respondió negativamente, cruzando los brazos. En otro momento, ella le dedica unas palabras: “Te espero con mi amor, cántalo, báilalo, quiero escucharte (…) Te amo, mi amor".

Después del concierto, la pareja viajó a Huanchaco, Trujillo, para continuar con la celebración que estuvo custodiada por personal de seguridad para evitar filtraciones.

Según el portal Instarándula, Pamela Franco animó la celebración cantando El cervecero, mientras Cueva se acercaba al escenario. También circularon videos en TikTok donde se apreciaron los fuegos artificiales que marcaron el final de la fiesta, mientras Cueva expresaba su amor a Pamela: "Aquí con el amor de mi vida (…) Ella es el primer amor de mi vida, la única".

Pamela Franco y Christian Cueva compartieron su primera foto juntos en redes sociales.Fuente: Instagram (cueva10oficial)

