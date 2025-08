"Está mal de la cabeza": Marisol arremete contra Leslie Shaw por criticar a artistas que hacen covers

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marisol se cansó de las críticas de Leslie Shaw contra los artistas que hacen covers. Además, le respondió por calificar de “horrible” el videoclip donde ambas grabaron juntas con Pamela López para el tema Dile que no a inicios de este 2025.

La popular ‘Faraona de la cumbia’ señaló que Leslie puede decirle “lo que quiera” pero cuestionó que siga hablando mal de “sus compañeros musicales” y que los trate de “humillar e insultarlos”.

“Eso no se puede permitir a nadie porque todos empezamos haciendo covers, yo todavía hago covers y creo que es bonito porque eso ayuda a los compositores a que sigan ganando sus regalías”, comenzó diciendo la cantante de cumbia en diálogo con Amor y fuego.

Asimismo, Marisol mencionó “estar cansada” de las críticas que hace Leslie Shaw a sus colegas y afirmar que no se juntaría con ellos. “Todos hacemos covers. Hasta Marc Anthony hace covers y fue famoso por un cover y ¿por qué nosotros no? Creo que ella está mal de la cabeza”, sostuvo.

“No hay porque minimizar a mis compañeros artistas. Mi trabajo que lo minimicen, no me importa, porque yo sé quién soy, pero mis demás hermanos artistas, a los nuevos, no se puede minimizar el trabajo que hagan mis compañeros”, añadió.

Marisol colaboró con Leslie Shaw en el videoclip de su tema Hay niveles. | Fuente: Instagram (leslieshaw)

Marisol descarta ser amiga de Leslie Shaw: “Solo nos vimos dos veces”

Marisol descartó ser amiga de Leslie Shaw y aseguró que su trato solo fue profesional. Del mismo modo, la intérprete de La escobita señaló que solo se vio dos veces con la cantante y compositora.

“Yo tengo bien claro lo que es la palabra amiga. Amiga es aquella persona con la que frecuentas, con la que tienes tiempo y compartes todos los días. Yo la respeto. Es una chica muy inteligente y full chamba, pero mi amiga no fue. Solo conversamos para grabar el video y hemos tenido conversaciones por WhatsApp y nos hemos vistos en show dos veces y nada más. No hablábamos”, sostuvo.

En ese sentido, Marisol mencionó que, si bien respeta la trayectoria de Leslie Shaw, eso no le da derecho a cuestionar el trabajo de otros colegas.

“Que ella demuestre que tiene una carrera larga en Perú porque ella aquí está haciendo cumbia. Hay que respetar a las personas que están antes por el trabajo chico o grande que tengan. Una demuestra sola que es exitosa. ¿Por qué graba conmigo si dice ser exitosa?”, sostuvo.

Finalmente, lamentó que Leslie Shaw no le haya dicho que no le gustaba el videoclip Dile que no que grabó junto a Pamela López.

“Si algo le incomodo, me lo hubiera dicho cuando estábamos haciendo el video y no esperar molestarse conmigo y decir todas las cosas que ha dicho. No lo veo correcto. Si decía que yo era su amiga cómo es posible que te pelees con la amiga y luego critiques el video. Eso no es ser amiga entonces. Hay que ser coherente”, acotó.

Marisol reiteró que Leslie Shaw "nunca fue su amiga" y que solo se vieron dos veces. | Fuente: Instagram (leslieshaw)

Leslie Shaw criticó videoclip que grabó con Marisol

Leslie Shaw lanzó duras declaraciones contra Marisol dejando en claro que su relación personal y profesional con ella está completamente fracturada.

Durante su participación en el podcast conducido por Chucho Valderrama, Shaw fue consultada sobre la cantante de cumbia y no dudó en expresar su decepción, revelando que considera el tema Dile que no como el peor videoclip de su carrera.

“Yo le dije: ‘Mari, te recomiendo gente joven, directores de arte, guionistas, qué sé yo’, pero no quiso. Hizo su video horrible (…) en ese videoclip no hay niveles. De toda mi carrera, el video más horrible. Yo traté de ayudarla... como amiga arriesgué toda mi trayectoria y mi carrera por ella”, afirmó.

En esa misma línea, señaló que, tras esta experiencia, decidió no volver a colaborar con Marisol, incluso descartando una canción que inicialmente tenía intención de grabar con ella. “Tal vez con Yolanda sea mejor”, comentó, haciendo referencia a otra posible artista con quien podría trabajar el tema.

