Alejandra Baigorria indicó que su madre, María Verónica Alcalá, pasó por una primera operación. | Fuente: Instagram

La empresaria Alejandra Baigorria compartió una actualización sobre el estado de salud de su madre, la modelo María Verónica Alcalá, quien sufrió un accidente por lo que tuvo que ser trasladada a la clínica.

Ella se sometió a una primera operación por derrame interno y un riñón perforado, según había señalado previamente su exesposo Sergio Baigorria, a través de las redes sociales.

"Ella está delicada, pero ya pasó la primera operación. Es la mujer más fuerte que conozco. Aún falta la operación más complicada, pero saldremos de esta", escribió Alejandra Baigorria, en una storie de Instagram.

La chica reality agradeció los mensajes y oraciones de sus seguidores a propósito de la salud de su madre, María Verónica Alcalá. Además, les dejó un consejo: "todos valoren a sus seres queridos y díganles cuánto los quieren".

Por otro lado, la integrante de "Esto es guerra" fue vista acompañada de su compañero Said Palao cuando visitaba la clínica donde se encuentra su mamá. Las imágenes fueron publicadas por Rodrigo González en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Alejandra Baigorria en Instagram. | Fuente: Instagram

EL ACCIDENTE

En tanto, Sergio Baigorria, padre de Alejandra y exesposo de María Verónica, agradeció las muestras de apoyo recibidas. "Muchas gracias a todos, seguimos en la lucha [...] Sigamos orando", escribió en su cuenta de Facebook.

Previamente, en comunicación con el nuevo programa "Amor y fuego", conducido por Rodrigo González, él indicó que el accidente se produjo cuando la modelo llevó a su hijo a montar skate.

Si bien María Verónica Alcalá no se subió a una patineta, tuvo una fuerte caída que le produjo una hemorragia interna por lo que fue sometida a una operación.

"Eres la mujer más fuerte que conozco. Te amo mamá, fuerza", apuntó Alejandra Baigorria, en una storie de Instagram, junto a una fotografía de ambas el último domingo.

SUPERA CRISIS DE SU NEGOCIO

La empresaria manifestó que ha sufrido los estragos de la crisis económica ocasionada por la pandemia del nuevo coronavirus. Ella señaló que estuvo al borde de que su empresa textil quebrara, pero logró superar la crisis y ahora celebra los 11 años desde que fundó su marca.

“He perdido, he estado a punto de irme a la quiebra, luego he ganado, hay altos y bajos; pero el tip es no rendirse, no bajar los brazos, nunca dejar de soñar, de reinventarse”, manifestó en una entrevista para América Espectáculos.

Para Alejandra Baigorria el secreto para salir adelante es conocer todos los procesos del negocio.