La modelo María Verónica Alcalá, y madre de Alejandra Baigorria, fue llevada al hospital tras sufrir un accidente. Por la tarde, ella debía ser operada por derrame interno y un riñón perforado.

Así lo dio a conocer su exesposo Sergio Baigorria a través de las redes sociales. En su mensaje, el padre de la empresaria y ex chica 'reality' resaltó la fortaleza de su expareja y mostró su confianza de que la intervención salga bien.

"Esperamos que las operaciones sean un éxito y pronto saldrás de UCI. A las 4 p.m. la operan tiene un derrame interno y un riñón perforado, está grave", señaló Sergio Baigorria en su cuenta de Facebook.

Por el momento, Alejandra Baigorria no ha brindado detalles del estado de su madre, María Verónica Alcalá; no obstante compartió una publicación en la que expresa su apoyo.

"Eres la mujer más fuerte que conozco. Te amo mamá, fuerza", apuntó, en una storie de Instagram, junto a una fotografía de ambas.





Una mujer muy fuerte , la quiero mucho a la mamá de mis hijos , Veronica se que vas a salir bien de este grave... Publicado por Sergio Cheky Baigorria en Domingo, 30 de agosto de 2020

En comunicación con el nuevo programa "Amor y fuego", conducido por Rodrigo González, Sergio Baigorria brindó nuevos detalles. Él indicó que el accidente se produjo cuando la modelo llevó a su hijo a montar skate.

Si bien la modelo no se subió a una patineta, tuvo una fuerte caída que le produjo una hemorragia interna por lo que debía ser sometida a una operación.

"Alejandra [Baigorria] está destrozada", dijo su padre.

SUPERA CRISIS DE SU NEGOCIO

La empresaria manifestó que ha sufrido los estragos de la crisis económica ocasionada por la pandemia del nuevo coronavirus. Ella señaló que estuvo al borde de que su empresa textil quebrara, pero logró superar la crisis y ahora celebra los 11 años desde que fundó su marca.

“He perdido, he estado a punto de irme a la quiebra, luego he ganado, hay altos y bajos; pero el tip es no rendirse, no bajar los brazos, nunca dejar de soñar, de reinventarse”, manifestó en una entrevista para América Espectáculos.

Para Alejandra Baigorria el secreto para salir adelante es conocer todos los procesos del negocio.