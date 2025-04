"Les deseo lo mejor": Macarena Vélez felicita a Said Palao y Alejandra Baigorria por su boda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandra Baigorria y Said Palao están a pocos días de contraer matrimonio llevándose todos los reflectores de los medios de espectáculos y la farándula local. Ahora, Macarena Vélez, expareja de Palao, decidió saludar a la feliz pareja mandando sus mejores deseos.

"Yo no tengo maldad o malicia dentro de mí. Yo siempre les deseo lo mejor. La vida se encarga de ponerte donde debes estar, y si van a llegar a esto, increíble y para adelante", manifestó la exchica reality.

En otro momento, la exintegrante de Combate y Esto es guerra afirmó sentirse "superada" de la relación que tuvo con Said Palao mencionando que "no es su primer ex que se casa".

"Como siempre lo digo, ya pasó bastante tiempo, han pasado otros ex en mi vida. No es mi primer ex (enamorado) que se casa, pero es el más mediático con el que me vinculan, pero los mejores éxitos para los que han estado conmigo, porque lo más lindo es desear lo mejor", declaró a Trome.

Por otro lado, Macarena Vélez fue consultada sobre si ve un buen futuro entre Alejandra Baigorria y Said Palao. "La gente critica, te van a apoyar, hay de todo. Los únicos que viven una relación son ellos dos y son los únicos que sabemos la verdad de las cosas. Si ellos ya están encaminados a eso, pues monstruo, bravazo", respondió.

Macarena Vélez ganó 25 mil soles tras responder 20 preguntas en El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Alejandra Baigorria defiende a Said Palao ante revelaciones de Macarena Vélez

Alejandra Baigorria decidió responder a las revelaciones que hizo Macarena Vélez sobre Said Palao en El valor de la verdad el domingo 23 de marzo. Vélez aseguró que Palao le ocultó que iba a ser padre y arremetió contra Baigorria por tener una relación con Said al poco tiempo que ellos terminaron.

Baigorria señaló que Macarena Vélez habló de “cosas que perjudicaron” a la familia de su futuro esposo y la exhortó a “asumir su responsabilidad” por lo dicho en el sillón rojo sobre su actual pareja.

"Ella sabe la verdad de las cosas. Las familias de ellos vivieron lo que realmente pasó y hay que asumir cuando uno se equivoca. Yo ahora quiero estar bien en mi vida con todo el mundo. No me interesa hacer daño o atacar a alguien”, declaró la rubia a las cámaras de Amor y Fuego.

De igual manera, la empresaria de 36 años lanzó una advertencia a Macarena Vélez asegurando que sabe algo que podría crear “una bomba nuclear” sobre ella.

"Con lo que yo sé y con la lengua que me manejo yo ahora podría crear una bomba nuclear, pero no lo haré porque me solidarizo con ella. Espero que ella también asuma su responsabilidad de lo que ha dicho porque hay una familia detrás de Said”, comentó.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casarán este sábado 26 de abril en la Municipalidad de Lima. | Fuente: Instagram

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaran este sábado 26 de abril

Alejandra Baigorria y Said Palao revelaron en un video en redes sociales que su boda será este sábado 26 de abril. Del mismo modo, la empresaria reveló que su matrimonio será en la Municipalidad de Lima y que Rafael López Aliaga será quien los casará primero por civil.

Meses antes, en declaraciones para América espectáculos, la modelo afirmó que su boda está cada más ceca. Esto, luego de que Palao señalara en Amor y fuego que ya se encontraba en la organización de su matrimonio.

"Ya tenemos la fecha, el local, ¡todo! Los otros detalles, todavía no. Tengo que correr. Pero de que me caso, me caso. Si no hay un terremoto o algo que derrumbe el mundo, me caso", manifestó Baigorria.

Pese a la preparación de su boda, Baigorria contó que se encuentra muy ocupada con sus proyectos, incluyendo un próximo viaje a Chile, por lo que aún no ha probado ningún vestido de novia. En cuanto a la posibilidad de ser madre, aclaró: "Primero el matrimonio".

Fue en enero de 2024 que Alejandra Baigorria y Said Palao anunciaron su compromiso con la foto de un romántico viaje en una playa de Filipinas. "Te amo, este lugar quedará en mi corazón por siempre", escribió la modelo en Instagram.

