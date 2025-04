"Somos compañeros de trabajo": Pamela López dejó entrever que no tiene una relación con Paul Michael

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las imágenes de Pamela López paseando junto con sus hijos y Paul Michael han generado una serie de comentarios, ya que hay menores de por medio. Sin embargo, para evitar más críticas, la influencer negó tener una relación con el cantante.

"Ellos (los niños) no están involucrados en ninguna relación. Lo que pasa es que es mi compañero de trabajo", mencionó. Ante la insistencia de la prensa, puso distancia con Michael y aclaro que solo lo presentó "como mi amigo" a sus hijos.

Por otro lado, Christian Cueva se pronunció sobre esta situación y mencionó que no tenía conocimiento de ello. "Yo desconozco todo y no sé qué está pasando, pero yo estos temas ya no los hablo y tampoco los toco", dijo.

El futbolista de Cienciano destacó que la prioridad siempre serán sus hijos y no quiere involucrarse en temas que tengan que ver con Pamela López: "En lo particular estoy desligado un poco de estas cosas porque quiero tener calma por mí y mis hijos para poder estar bien con mi trabajo", explicó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Paul Michael estará en El valor de la verdad

Paul Michael estará en El valor de la verdad este domingo, 27 de abril, para hablar de su relación con la todavía esposa de Christian Cueva.

Por medio de sus redes sociales, el programa conducido por Beto Ortiz dio a conocer que el salsero de 26 años será su próximo invitado para hablar "toda su verdad", tras confirmar su cercanía con Pamela López, a quien llama de cariño 'Kitty Pam'.

López cambiara la cumbia por la salsa. La chela por el colágeno. Fue la inyección de juventud que sacó a la popular 'Kitty Pam' de una cueva sin salida", se escucha en la voz en off de la promoción mostrando fotos y videos de la pareja.

"Ahora, Paul Michael lo ha dejado todo para seguir facturando y convertir a su amada en la estrella de la música urbana (…) Este domingo, el sucesor de Christian Cueva llega al sillón rojo de ‘El valor de la verdad’. ¿Será cierto tanto amor?", agrega el video.

Las cosas como son El Ministerio de la Mujer y el caso Cueva El caso de Cueva es uno entre muchísimos que se producen en nuestro país, en el que los maltratadores de mujeres suelen contar con el miedo a denunciar, la complejidad de los procedimientos y el temor de que al final prevalezca la impunidad. Leer más Compartir Las cosas como son Share 00:00 · 00:00