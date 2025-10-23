"Estoy tratando de mantener la calma": Alexandra Hörler se interna en clínica por complicaciones en su embarazo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alexandra Hörler informó a través de sus redes sociales que se encuentra internada en una clínica debido a complicaciones durante la etapa final de su embarazo. La periodista indicó que presentó hinchazón en los pies y piernas moradas, por lo que decidió acudir a revisión médica.

"Vine a la clínica porque tenía las piernas moradas. Claramente lo asocié con preeclamsia. Está súper hinchada", explicó la comunicadora en su cuenta de Instagram. Una vez en el centro médico, contó que su doctor solicitó exámenes adicionales para evaluar su presión y realizar un monitoreo fetal.

De acuerdo con su testimonio, durante el monitoreo, los médicos detectaron contracciones cada 10 minutos, que luego aumentaron a intervalos de seis minutos. Debido a que la medicación para controlarlas no estaba surtiendo efecto, se decidió mantenerla internada.

"Vine porque me estaba hinchando, tenía las piernas moradas por la preeclampsia".Fuente: Instagram: Alexandra Hörler

Podría pasar su cumpleaños internada

Alexandra detalló que la fecha prevista para el parto de su hija Isabella era el 15 de noviembre, con 38 semanas de gestación, pero ahora esperan al menos dos semanas más para que la bebé alcance las 36 semanas, asegurando así su desarrollo antes del nacimiento.

"No les voy a mentir. Tengo miedito y ansiedad. Pero estoy tratando de mantener la calma y tener una buena actitud para no estresar a mi bebé, que es lo más importante", agregó.



En la última actualización, la periodista señaló: "Nos quedamos internadas, pero todo sea por Isabella. El viernes es mi cumple y parece que aquí lo pasaremos".

A través de sus redes sociales, la periodista dijo que está bajo cuidados médicos por el bienestar de su bebé. | Fuente: Instagram: Alexandra Hörler

Alexandra Hörler fue diagnosticada con preeclampsia

Hace unos días, Alexandra Hörler compartió un video en su redes sociales para revelar que fue diagnosticada con preeclampsia, una condición que requiere cuidados especiales hasta el momento del parto. Con ocho meses de gestación, dijo que deberá reducir su ritmo de vida para proteger su salud y la de su bebé.

"La noticia que les tengo que dar no es tan bonita. Ayer fui a ver a Isabella, ella está bien, está creciendo, ha subido de peso, yo me he hecho algunos análisis y bueno, tengo preeclampsia", explicó la periodista mientras se quebraba ante la cámara de su celular.

La periodista reiteró que ahora deberá bajar las revoluciones y enfocarse en cuidar de su hija.

"Tengo que cuidarme mucho y cuidarla mucho porque ella tiene que estar adentro para que nazca sanita y fuerte. Ahora me toca bajar las revoluciones para dedicarme a cuidar a mi hijita", señaló.

Además, aprovechó para referirse sobre la apariencia de su abdomen, aclarando que no le preocupa las críticas ni la opinión de los demás.

"Me importa poco o nada de que me digan que mi barriga es rara. Sí, me hice la 'lipo' hace años y mi barriga se ve así y para mí está todo bien porque esta barriga le está dando vida a una niña que va a nacer con muchísimo amor", afirmó.

Alexandra Hörler, de 41 años, espera a su primera hija junto a su pareja, Juan Francisco Pardo.