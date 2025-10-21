Alexandra Hörler revela problemas de salud en la etapa final de su embarazo: "No ha sido fácil de asimilar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La periodista y conductora Alexandra Hörler compartió un video en su redes sociales para revelar que atraviesa complicaciones de salud en el tramo final de su embarazo. Con ocho meses de gestación, dijo que deberá reducir su ritmo de vida para proteger su salud y la de su bebé.

Hörler informó que su hija, a quien llamará Isabella, se encuentra en buen estado y con un adecuado aumento de peso. Sin embargo, ella fue diagnosticada con preeclampsia, una condición que requiere cuidados especiales hasta el momento del parto.

"La noticia que les tengo que dar hoy día no es tan bonita. Ayer fui a ver a Isabella, ella está bien, está creciendo, ha subido de peso, yo me he hecho algunos análisis y bueno, tengo preeclampsia", explicó la periodista mientras se quebraba ante la cámara.

Alexandra Hörler responde a críticas sobre su embarazo

Alexandra detalló que ahora deberá bajar las revoluciones y enfocarse en cuidar de su hija, quien está a unas cuatro semanas de nacer.

"Tengo que cuidarme mucho y cuidarla mucho porque ella tiene que estar adentro para que nazca sanita y fuerte. Ahora me toca bajar las revoluciones para dedicarme a cuidar a mi hijita", señaló.

Además, aprovechó para referirse sobre la apariencia de su abdomen, aclarando que no le preocupa las críticas ni la opinión de los demás.

"Me importa poco o nada de que me digan que mi barriga es rara. Sí, me hice la 'lipo' hace años y mi barriga se ve así y para mí está todo bien porque esta barriga le está dando vida a una niña que va a nacer con muchísimo amor", afirmó.

Alexandra Hörler, de 41 años, espera a su primera hija junto a su pareja, Juan Francisco Pardo.

El mensaje con el que Alexandra Hörler anunció su complicación en el embarazo

Este es el mensaje completo que Alexandra Hörler escribió en la descripción del video que compartió con sus seguidores:

"Hoy tengo una noticia importante… No ha sido fácil de asimilar, pero quiero compartirla con ustedes.

Luego de unos análisis, el médico me dijo que tengo preeclampsia.

La preeclampsia es una condición que puede presentarse durante el embarazo y hace que la presión arterial suba más de lo normal. Si no se controla bien, puede generar algunas complicaciones, como el parto prematuro. Por eso es tan importante detectarla a tiempo y cuidar cada paso junto a los médicos.

No les voy a mentir… al escuchar el diagnóstico sentí miedo. No es algo que una espera vivir en esta etapa.

Pero también sé que tengo que estar fuerte —por mí y por mi bebé—.

Estoy confiando en los doctores, en mi cuerpo y en todo el amor que me rodea.

No es el camino que imaginé, pero es el que me toca vivir, y lo voy a enfrentar con toda la fuerza y la esperanza que tengo.

Ahora ha llegado el momento de dejar de trabajar (yo tenía planeado seguir en el programa hasta el final). Mañana me despediré de las pantallas, pero solo será por un tiempo. Pronto regresaré, porque quiero que mi hija vea que se puede ser mamá y profesional; que puedo trabajar por y para ella, para darle lo mejor junto a su papá.

Y a ti, hijita… quiero que sepas que aquí estoy, luchando cada día por verte llegar sana y llena de vida. Por ti, todo vale la pena."

