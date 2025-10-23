Myriam Hernández trajo la magia y el romance a Lima en un primer show inolvidable [CRÓNICA]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Myriam Hernández hizo vibrar el Anfiteatro del Parque de la Exposición el último miércoles. | Fuente: RPP

Lima se llenó de romance y emoción la noche del último miércoles. Exactamente, fue en el Anfiteatro del Parque de la Exposición donde acudieron parejas, familias, amigos, club de fans, entre otros círculos sociales, para ver a la cantante Myriam Hernández, quien hizo del escenario su más cercano cómplice al deleitar a todos los presentes son sus clásicas canciones al amor y presentar los nuevos sencillos de su último álbum Tauro (2024).

Las personas fueron llegando —poco a poco— para ver y escuchar a ‘La baladista de América’ interpretar sus más entrañables temas. El público, lejos del silencio, coreaba el nombre de Myriam para hacerle saber que, en Perú, la chilena siempre será querida y ovacionada desde la primera vez que pisó nuestro territorio hace más de 35 años.

Antes del show principal, Lita Pezo inició cantando algunos covers del recuerdo como Evidencias, de Ana Gabriel. La representante peruana en el Festival de Viña del Mar 2024 no desaprovechó el momento para interpretar su tema Luchadora que le permitió brillar en La Quinta Vergara, en Chile, obteniendo una gran cantidad de votos, pero sin poder llevarse la Gaviota de Plata.

“Ser telonera de Myriam Hernández es mejor que cualquier Gaviota que pueda ganar”, expresó la joven cantante peruana, quien ya estaba emocionada por acompañar a una de las artistas más importantes de Latinoamérica en su primer show en Lima, ciudad donde llegó después de estar en Tacna y Huancayo como parte de su Tauro World Tour 2025.