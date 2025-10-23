Últimas Noticias
Myriam Hernández trajo la magia y el romance a Lima en un primer show inolvidable [CRÓNICA]

Myriam Hernández dio un primer show inolvidable en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.
Myriam Hernández dio un primer show inolvidable en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. | Fuente: Oxígeno | Fotógrafo: Edgar Lescano
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Con un lleno total y un escenario colorido, el Anfiteatro del Parque de la Exposición se llenó de emoción con las canciones de Myriam Hernández, quien continúa más vigente que nunca.

Myriam Hernández hizo vibrar el Anfiteatro del Parque de la Exposición el último miércoles
Myriam Hernández hizo vibrar el Anfiteatro del Parque de la Exposición el último miércoles. | Fuente: RPP

Lima se llenó de romance y emoción la noche del último miércoles. Exactamente, fue en el Anfiteatro del Parque de la Exposición donde acudieron parejas, familias, amigos, club de fans, entre otros círculos sociales, para ver a la cantante Myriam Hernández, quien hizo del escenario su más cercano cómplice al deleitar a todos los presentes son sus clásicas canciones al amor y presentar los nuevos sencillos de su último álbum Tauro (2024).

Las personas fueron llegando —poco a poco— para ver y escuchar a ‘La baladista de América’ interpretar sus más entrañables temas. El público, lejos del silencio, coreaba el nombre de Myriam para hacerle saber que, en Perú, la chilena siempre será querida y ovacionada desde la primera vez que pisó nuestro territorio hace más de 35 años.

Antes del show principal, Lita Pezo inició cantando algunos covers del recuerdo como Evidencias, de Ana Gabriel. La representante peruana en el Festival de Viña del Mar 2024 no desaprovechó el momento para interpretar su tema Luchadora que le permitió brillar en La Quinta Vergara, en Chile, obteniendo una gran cantidad de votos, pero sin poder llevarse la Gaviota de Plata.

“Ser telonera de Myriam Hernández es mejor que cualquier Gaviota que pueda ganar”, expresó la joven cantante peruana, quien ya estaba emocionada por acompañar a una de las artistas más importantes de Latinoamérica en su primer show en Lima, ciudad donde llegó después de estar en Tacna y Huancayo como parte de su Tauro World Tour 2025.

Myriam Hernández interpretó sus clásicos temas y las nuevas canciones de su álbum Tauro.
Myriam Hernández interpretó sus clásicos temas y las nuevas canciones de su álbum Tauro. | Fuente: Oxígeno

El hombre que yo amo’, el clásico de amor para iniciar un show espectacular

Myriam Hernández comenzó cantando El hombre que yo amo, ese clásico de amor que suena hasta la fecha en miles de radios y que hizo gritar a todos los presentes al ver a la cantante chilena entonar con todo su registro vocal el coro mientras salían chispas y fuegos del escenario para sumar la magia escénica generada por la intérprete.

Ni sus llamativas joyas que usó pudieron opacar el brillo en la voz de Myriam Hernández, quien lució un elegante traje de sastre negro mostrando su característica elegancia en el escenario. Para continuar con su show, la compositora nacida en Santiago entonó sus dos clásicos: Te pareces tanto a él y He vuelto por ti.

Mandando besos y saludos a sus seguidores, Myriam se animó, minutos después, a realizar una coreografía junto a sus talentosas coristas que adornaban los temas de su repertorio presentado en Lima. “Hace dos años que no regresaba a Perú, este país que amo. Y lo digo con todo el corazón. Recuerdo que fue el año 89 cuando pisé por primera vez este país precioso. Gracias por acompañarme en mi Tauro World Tour”, exclamó Hernández.

Siempre coordinando las estrofas con su guitarrista principal Rodrigo Hurtado, Myriam siguió su show presentando su tema No puedo olvidarte. El Parque de la Exposición también pudo disfrutar de otros temas de la cantante como Ya es tarde, de su álbum Sinergia (2022) que le permitió venir a nuestro país dos años atrás.

Cientos de fans vieron a Myriam Hernández en su primer show el miércoles 22 de octubre.
Cientos de fans vieron a Myriam Hernández en su primer show el miércoles 22 de octubre. | Fuente: Oxígeno | Fotógrafo: Edgar Lescano
Myriam Hernández cantando su emblemático tema Huele a peligro
Myriam Hernández cantando su emblemático tema Huele a peligro. | Fuente: RPP

Myriam compartió las últimas canciones de su disco Tauro

Myriam Hernández atrapó a los miles de asistentes en el Parque de la Exposición con sus últimas canciones de Tauro, su último disco que marcó el regreso de la cantante con su estilo romántico y clásico con letras “llenas de amor, drama y pasión desenfrenada”, según comentó el destacado periodista chileno Felipe León.

Es así como, la cantante decidió iniciar con Invencible, el tema de portada de su undécimo álbum que elaboró junto con el productor Jacobo Calderón luego de la pandemia, según pudo comentar la propia Myriam en una reciente entrevista con RPP. Otras canciones de su disco que trajo al escenario fueron: Nos lo hemos dicho todo y Con los cinco sentidos. “Son canciones que me gustan mucho y que son nuevas para ustedes”, expresó.

Coros, llantos, y mucha emoción con La fuerza del amor y otros clásicos

Myriam Hernández se conmovió al entonar en acústico su tema Lloraré, recordando (quizás) que los amores no son para siempre. “Como imaginar que yo, no me daba cuenta. Que lo nuestro lentamente iba terminando. Hace tiempo lo sabía, pero no quería creerlo”, exclamó en la letra con una voz casi resquebrajada y mostrando su lado más humano.

Sin embargo, la verdadera emoción llegó con La fuerza del amor, ese clásico lleno de magia y unión que hizo que el público coree en grupo junto con la cantante. Algunos lloraban, muchos se abrazaban y otros alzaban los brazos mostrando el cariño por uno de los temas más populares de la chilena. “Vamos Lima”, gritó Hernández mientras seguía cantando.

