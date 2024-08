"Están tocando lo más triste y feo": Almendra Gomelsky rechaza el enfoque de la película 'Sube a mi nube'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Almendra Gomelsky manifestó su descontento por la película Sube a mi nube, concretamente por la trama que aborda la trágica muerte de su excompañera de Nubeluz, Mónica Santa María, tal como se pudo apreciar en el primer avance.

Según la exdalina, la producción cinematográfica parece centrarse solo en los aspectos más tristes y oscuros de la época dorada del recordado programa infantil. "Hay muchos sentimientos encontrados porque no están tocando lo más bonito de la nube, sino lo más triste y feo", señaló.

Según Trome, Almendra también hizo un llamado para que la película explore temas importantes como la depresión, pero de manera constructiva.

"Espero que el enfoque sea para poner en el tapete que hay un tema importante como la depresión en los jóvenes, que sea una película que pueda ayudar a la gente", agregó.

Gomelsky recalcó que no ha tenido participación en Sube a mi nube, sin embargo, dijo que espera poder verla.

¿Por qué Almendra Gomelsky no participó en Sube a mi nube?

En una entrevista concedida al programa El reventonazo de la Chola, Almendra Gomelsky reveló que había sido contactada por la producción de Sube a mi nube, pero decidió no participar debido a discrepancias con el enfoque propuesto.

"Me llamaron antes de la pandemia con la idea de realizar esta película. Me explicaron un poco de lo que querían hacer y me pidieron ayuda para la difusión, pero les dije que no estaba interesada, ya que no me convencía el enfoque que estaban dando", explicó.

Asimismo, expresó su deseo de que el director y los productores respeten la memoria de Mónica Santa María. "Espero que, siendo personas a las que admiro y quiero, hagan la película con el respeto que se merece la memoria de Mónica y el legado de Nubeluz. Aún no he visto la película, así que no lo sé”, añadió.

Nubeluz fue un programa infantil peruano de la década de los noventa, transmitido por Panamericana Televisión. Se realizó en el set del coliseo Amauta y tal fue el éxito alcanzado que llegó a transmitirse a nivel internacional, en más de veinticuatro países.

¿Cómo fue la muerte de Mónica Santa María?

Mónica Santa María falleció el 13 de marzo de 1994. La querida conductora del programa infantil fue hallada sin signos vitales en su departamento de La Molina, causando conmoción y tristeza entre sus seguidores.

Según indicaron las investigaciones, la dalina se quitó la vida con un revólver de propiedad de su expareja.

Desde muy joven, Santa María destacó en la pantalla chica gracias a su impactante belleza. Un ejemplo de ellos es que tuvo bastante participación en diversos comerciales televisivos de la década de los 80.

En los 90, la joven inició su carrera como conductora de televisión, luego de que su entrañable amiga, Almendra Gomelsky, la animara a que pase el casting del programa infantil.