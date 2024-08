"Tengo la camiseta bien puesta": Magaly Medina se pronuncia tras su visita a los estudios de América TV en Pachacámac

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Magaly Medina generó revuelo al aparecer en los estudios de América TV en Pachacámac, acompañada por su productor Patrick Llamo y Ney Guerrero, gerente de programación de ATV. La visita desató especulaciones sobre un posible cambio de televisora, pero la periodista de espectáculos, sin dar detalles, aseguró que sigue "con la camiseta bien puesta".



En una entrevista con el diario Trome, Magaly expresó estar "muy impresionada" tras su breve recorrido por los estudios, añadiendo: "Nunca había estado adentro". Cuando le preguntaron si se había reunido con los directivos para unirse a la próxima Teletón, organizada este año por América TV, respondió con misterio: "No lo puedo decir todavía".



No obstante, el periódico sostiene que Medina visitó las instalaciones de Pachacámac para grabar un spot para la Sociedad de Radio y Televisión. Además, indica que se espera que el comercial, que incluirá a figuras de otros canales, se emita en dos semanas. El miércoles, también se vio a Maju Mantilla y Valeria Piazza en los estudios.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre su visita a Pachacámac?

Magaly Medina sorprendió al llegar a los estudios de América TV en Pachacámac. Su llegada provocó un gran revuelo entre los trabajadores, que no perdieron la oportunidad de tomarse fotos con ella. En un video que compartió en sus redes sociales, Magaly mostró el cálido recibimiento que le dieron y, con humor, lanzó la pregunta: "¿Dónde creen que estoy? A ver si adivinan".



Sin embargo, en una entrevista con Trome, la periodista afirmó: "Tengo la camiseta bien puesta de ATV. Esta es la casa donde me dieron mi primera oportunidad televisiva y me enorgullezco de vestir esta camiseta. Siempre intento contagiar mi espíritu competitivo y le pongo punche para que todos ganemos. Me sigan o no, yo siempre seguiré poniéndole alma, corazón y vida a mi programa".

Magaly Medina está considerando dejar ATV?

En el último episodio de su pódcast en YouTube, Magaly Medina discutió abiertamente sobre el rating y los retos que enfrenta en ATV. La conductora reveló que la baja audiencia de su programa a veces impacta profundamente su estado emocional. "Me frustra a tal punto que, a veces, ya de tanta cólera que tengo, ya me dan ganas de llorar", confesó, expresando su preocupación por la falta de competitividad de ATV en comparación con otros canales.



Medina también comentó que, a veces, siente que es la única que asume el peso del rating en su programa. "Me parece que soy la única que tiene ganas de competir", señaló. En su pódcast, insinuó la posibilidad de tomarse un descanso de la televisión y reveló que algunos le han sugerido considerar un año sabático. "No tengo tolerancia al fracaso, es algo que los psicólogos y psiquiatras ya descubrieron de mí", añadió.

