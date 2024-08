Christian Domínguez no descarta reconciliación con Karla Tarazona: "Hemos madurado, hay una gran conexión"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Domínguez habló sobre el tan comentado beso que le dio a Karla Tarazona durante su celebración de cumpleaños. En entrevista para el programa Así somos de RPP, el cantante explicó que lo ocurrido fue producto de la emoción del momento.

"Ahorita seguimos como 'patas'. Ese beso fue en mi cumpleaños, un día muy especial que comenzó bonito y terminó un poco feíto debido a temas familiares. Las últimas horas del día fueron espectaculares, me emocioné, tomé un poco y me desinhibí, y ahí pasó lo que pasó. Al día siguiente, conversamos y todo se aclaró”, detalló.

En ese sentido, el líder de Gran Orquesta Internacional aclaró que no es el momento adecuado para una reconciliación formal con la madre de su hijo.

"No es un buen momento para la reconciliación, por más que quisiera, me encantaría, pero no es el momento; falta mucho. Un beso no es suficiente para una formalización, lo tenemos claro", comentó.

Christian Domínguez dispuesto a quedarse con Karla Tarazona

Sobre su relación actual con Karla Tarazona, Domínguez afirmó que su amistad se ha visto fortalecida en estos últimos meses. El destino también les dio una segunda oportunidad en el ámbito laboral: Karla Tarazona y Christian Domínguez han vuelto a trabajar juntos en un mismo canal, lo que también ha alimentado las especulaciones sobre una posible reconciliación.

"Nos hemos convertido en más amigos que antes. Aunque ya éramos amigos antes de tener una relación, en esta última etapa somos más cercanos. Hemos madurado, hay una gran conexión y buena química que nos permite llevarnos muy bien. Sabemos hasta dónde llegar y no traspasar la línea", explicó.

Por ello, no sorprende su deseo de estabilizar su vida personal al lado de ella; sin embargo, todavía quedan cosas por conversar y sanar para pensar en el futuro como pareja. Cabe recordar que su historia de amor se vio truncada en 2016 debido a una infidelidad por parte del líder de Gran Orquesta Internacional.

"Si pasa mucho tiempo y esto continúa así (llevándonos bien), definitivamente (me quedaría con ella). Ya tengo 41 años, a veces la carrera de cantante es solitaria y triste, a veces es pasar horas en un bus o un hotel y yo quisiera estar con mis hijos. En esta última etapa me he dado cuenta de que disfruto más con ellos, que ellos de mí", dijo. "Estoy pasando un lindo momento y no pretendo acelerarlo para llegar a una formalización, hay que conversar temas que no quieres tocar, así hayan pasado nueve años, hay cosas que todavía pueden doler", resaltó.

Christian Domínguez: "Sí, yo he hecho daño"

Christian Domínguez, quien ha estado en el centro de la polémica debido a más de un 'ampay', reconoció causó heridas emocionales, pero señaló que el tiempo le ha permitido reflexionar sobre sus acciones y aprender de sus errores.

"Sí, yo he hecho daño, luego te arrepientes, pasa el tiempo y te das cuenta de las cosas; cuando tienes hijos, peor. La gente piensa que porque tú no sales llorando en televisión, no sufres, pero la realidad es que tú sufres a solas y tienes que seguir adelante", sostuvo.

"Hay un error, dos errores, tres errores, pero pasan los años y definitivamente tienes que entender que no puedes estar haciendo daño a las personas, porque sabes que no te va a gustar que te lo hagan a ti, definitivamente", concluyó.

Christian Domínguez en el programa 'Así somos' con Alan Diez | Fuente: RPP