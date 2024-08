Milett Figueroa será jurado en 'Cantando', el nuevo programa de Marcelo Tinelli

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La conductora Magaly Medina reveló que Milett Figueroa regresará a la televisión argentina, pero ya no como participante de un programa de baile, sino como parte del jurado de Cantando, el nuevo programa de su actual pareja, Marcelo Tinelli.



Luego de presentar un informe sobre la incursión de la peruana en la pantalla internacional, Medina tuvo como invitado al periodista argentino Agus Rey, quien sorpredió al decir que, inicialmente, se había considerado a la modelo para la conducción del programa.

Sin embargo, según sus fuentes, los directivos del canal América rechazaron esta propuesta, argumentando que no la consideraban suficientemente conocida o relevante para asumir el rol.

"Cuando proponen el nombre de Milett para conducir, le dicen que no, o sea, todo bien, pero no es popular. En ese momento la descartaron para la conducción, pero como jurado todos sabemos que Milett no es cantante, en este caso se busca un personaje, una dupla y puede funcionar", dijo el periodista.

La participación de Milett Figueroa en el reality de canto de Marcelo Tinelli también fue confirmada por el periodista Ángel de Brito.



Estrategia para recuperar audiencia

Aunque Milett Figueroa no tiene una formación musical profesional, Rey resaltó que su inclusión como jurado responde a una estrategia para atraer la atención de los televidentes.

"Milett, juzgando canto es como juzgar una partida de ajedrez ¿Qué conocimientos puede tener? Cuando todos digan (al participante) desafinaste, Milett puede decir que cantó relindo, porque no tiene oído musical", opinó el comunicador.

Cantanto será transmitido próximamente a través del canal América, que según Agus Rey, enfrenta una notable caída en su audiencia. El periodista señaló que la compañía ha pasado de ser la tercera en el ranking de audiencias a caer recientemente al quinto lugar.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el ingreso de Milett Figueroa a Cantando?

Magaly Medina compartió su opinión sobre el reciente proyecto de Milett Figueroa en la televisión argentina, señalando que este paso en su carrera puede ser visto como un reconocimiento a su paciencia.

"Lo que yo pienso ahora es que, finalmente, a Milett Figueroa le sirvió aguantar que Tinelli la tratara tan mal, que la dejara en Buenos Aires para irse a la Copa América o que la dejara ahí y él se fuera a España para celebrar su cumpleaños. Ella lo aguantó, no lo mandó a volar y no lo terminó. Creo que Marcelo Tinelli era su única esperanza de tener un lugarcito en la televisión argentina, y lo logró", señaló la popular 'Urraca'.