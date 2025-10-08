Álvaro Rod anuncia su retiro de los escenarios: “No todo lo que brilla en la música es felicidad”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante y compositor peruano Álvaro Rod sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro definitivo de los escenarios, decisión que acompañará con un concierto de despedida en Lima titulado Una última vez. La noticia fue confirmada durante una emotiva entrevista en el programa Encendidos de RPP, donde el artista explicó las razones detrás de esta determinación.

“Tengo sentimientos encontrados, es una decisión que he venido evaluando desde hace meses, pero ya es una realidad, ya me decidí. No todo lo que brilla en la música es felicidad, hay cosas que la gente no sabe”, confesó.

“Es un tema de salud mental”

El intérprete de Vamos a escapar señaló que su retiro no responde a motivos comerciales, sino a una decisión personal ligada a su bienestar emocional y mental.

“Es por un tema de salud mental, ahora mismo no pasa por mi cabeza subirme a los escenarios. Estoy dejando definitivamente los escenarios. Gracias a Dios tengo una carrera de compositor que me permite hacer esta pausa. Tengo otros proyectos y me voy fuera del país”, explicó.

Rod enfatizó que su salida de los shows en vivo no implica abandonar la música por completo: “La música no la voy a dejar, pero en tema de shows en vivo, no va más. Tomé la decisión de parar”.

“Hay cosas en la industria que no me permiten estar tranquilo”

Durante la entrevista, el artista también se refirió a los desafíos y frustraciones que ha encontrado en la industria musical, aunque evitó entrar en detalles.

“Me retiro de los escenarios, la gente no sabe qué hay detrás. No voy a ahondar en el tema, pero hay cosas en la industria que no me permiten estar tranquilo. Hay cosas que no comparto ni estoy de acuerdo”, dijo con sinceridad.

Asimismo, expresó su deseo de que el público lo recuerde en un momento positivo de su carrera: “Quiero que la gente me recuerde en un buen momento. Este era el momento. Es un tema de parar y salirme del circuito que no me permite crecer”.

“Mi retiro es cierto, no es una estrategia”

Ante las especulaciones que surgieron tras su anuncio, Álvaro Rod aclaró que su decisión es genuina y no forma parte de una campaña de marketing. “La gente piensa que es una estrategia o marketing para el concierto, pero no, mi retiro es cierto”, aseguró.

Finalmente, el artista agradeció al público por el apoyo y cariño que ha recibido a lo largo de su carrera:

“Significa mucho para mí que la gente se haya casado con mi música, que la hayan dedicado. Durante estos años he respirado música 24/7; no voy a dejar la música, sino los escenarios”.

El concierto Una última vez marcará así el cierre de una etapa importante en la trayectoria de Álvaro Rod, quien continuará vinculado a la música desde su faceta de compositor y productor.