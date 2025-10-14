“Estamos con un nudo en la garganta”: imitador de Diego Bertie conmueve al jurado de ‘Yo Soy’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El escenario de Yo Soy volvió a llenarse de emoción y nostalgia cuando Juan Víctor imitó a Diego Bertie e interpretó el tema Qué difícil es amar, una de las canciones más recordadas del querido artista peruano.

La presentación conmovió profundamente al jurado y al público. Carlos ‘Cachín’ Alcántara expresó visiblemente emocionado: “Nos has hecho revivir un momento que, gracias a la magia de la imitación, trajiste a Diego. Todos estamos con un nudo en la garganta, para qué hablar más y todos te decimos que ‘Sí’”.

Por su parte, Jely Reátegui no pudo contener las lágrimas y se mostró tan conmovida que apenas logró hablar. Tras recibir los elogios, Juan Víctor dedicó unas palabras llenas de sentimiento: “Para mí ha sido dejar todo el corazón en el escenario y se trata de un personaje muy querido para mí”.

Horas después, al compartirse el video de su actuación en redes sociales, el imitador agradeció el apoyo del público con un mensaje lleno de gratitud: “Muchas gracias por todos los comentarios tan bonitos que estoy leyendo, todo esto me emociona y me anima a seguir dando lo mejor de mí. Aún hay cosas por corregir. Para mí será un gran honor imitar a nuestro querido Diego Bertie. Nos vemos pronto, amigos”.

La muerte de Diego Bertie

El reconocido actor Diego Bertie, de 54 años, falleció el 5 de agosto de 2022, tras caer desde lo alto del edificio donde se ubicaba su vivienda, en el distrito limeño de Miraflores.

El Hospital Casimiro Ulloa confirmó la muerte del artista y expresó sus condolencias a los familiares.

"Nuestro nosocomio cumple con informar que a las 4:10 am ingresó el señor Diego Bertie Brignardello (54), quien fue atendido de manera inmediata por los profesionales de salud confirmando su fallecimiento", informó a través de un comunicado.

Diego Bertie había regresado hace poco a los escenarios gracias a la música y afirmó que tenía muchos proyectos para este año. Crear música es un medio para expresarme y contar historias, para desmenuzar cada palabra, cada sonido, y releerlo desde tu verdad más íntima, es en la música en donde yo me siento más vivo que nunca", indicó el artista en junio de 2021.

