Amy Gutiérrez reafirmó su soltería y aseguró estar enfocada en sus proyectos. | Fuente: Instagram / Amy Gutiérrez

Entre la música y la actuación, Amy Gutiérrez no parece tener tiempo para el amor. Así lo dejó en claro ella misma, durante una entrevista con el actor Julián Zucchi en su canal de YouTube, a quien le confesó estar enfocada en sus planes.

Actualmente, la salsera se encuentra soltera y dejó entrever que no tiene apuro para buscar el amor. “Estuve enamorada, ahora estoy soltera, totalmente concentrada en mis proyectos, en mi familia y en tratar de sobrevivir más que en otras cosas”, señaló.

Volver a enamorarse es un asunto que la intérprete “No sé” se lo deja al azar. “[Enamorarme] lo dejo al destino, siempre me ha pasado que entre menos planeas las cosas salen muchísimo mejor, si se fuerzan, se van rápido. No estoy pensando mucho en el amor, obviamente como toda mujer me gustaría enamorarme, casarme, tener mi familia hijos”, indicó.

PROYECTOS A LA VISTA

A sus 21 años, la también conocida como Amy G recordó que alcanzar su carrera como solista ha sido un camino largo marcado por decisiones cruciales.

“Cuando empecé en ‘You Salsa’ cantábamos para 5 o 10 personas. Sin embargo, nosotros íbamos a gozar, a bailar y cantar; queríamos trabajar y hacer música. Es más, a veces hemos cantado solamente para los que cuidan las discotecas. Cuando cumplí los 21 años me di cuenta que no había hecho lo que soñé desde pequeña, que era ser solista, pero el que no arriesga no gana”, apuntó.

Finalmente, la cantante reveló que a fin de mes estrenará dos temas, uno de ellos producidos por Sergio George, productor de otras salseras como Yahaira Plasencia, con quien ha grabado una canción durante la cuarentena y espera allanar el camino hacia la internacionalización.

EN PAZ CON MAYRA GOÑI

Después de que Amy Gutiérrez dijera a nivel nacional que "fluiría un beso" con Nesty si es que la situación lo ameritaba mientras concursaban en "El Dúo Perfecto", se generó una serie de comentarios a los que Mayra Goñi no fue ajena ya que aseguró que no sería más su amiga.

Sin embargo, luego de tantos dimes y diretes, las artistas se reconciliaron y así lo hizo saber la exintegrante de "Son Tentanción":: “Ya habíamos hablado en privado, las cosas están claras y todo en paz, así que ‘peace and love’ con todos”, aseguró al diario El Trome.

Por otro lado, se solidarizó con Mayra Goñi luego de que sufriera acoso por redes sociales: “Me solidarizo totalmente con Mayra y como compañera artista siempre voy a estar ahí para apoyar a quien me necesite. Si la veo en algún momento también la saludaré con todo el cariño del mundo. Le deseo lo mejor siempre, a ella y Nesty”, confesó.