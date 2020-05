Amy Gutiérrez se pronunció sobre las declaraciones Mayra Goñi que revelaron su ruptura amical. | Fuente: Composición

No hay más amistad entre Mayra Goñi y Amy Gutiérrez. Así lo dejó en claro la exchica reality al revelar que no podía confiar más en la salsera debido a que ella manifestó en una oportunidad que un beso con Nesty —pareja de Goñi—, “podía fluir” durante su performance en “El dúo perfecto”.

Así, luego de que la actriz anunciara esta ruptura amical, Amy Gutiérrez se manifestó al respecto y afirmó sentirse mal emocionalmente por estas declaraciones. En una entrevista con el diario Trome, la artista señaló: “Sí, estoy triste, pero no quiero ahondar en el tema, porque sería agrandar eso”.

En ese sentido, la ganadora de “La Voz Kids” se resistió a brindar más comentarios sobre esta situación, pues busca llevar una carrera alejada de los escándalos. “Discúlpame, pero no voy a comentar nada del tema”, afirmó.

Más adelante, sin embargo, compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram que decía: "Déjalos que te juzguen, déjalos que malinterpreten, déjalos que hablen de ti. Sus opiniones no son tu problema, mantente amable y auténtico, sin importar lo que hagan o digan. Nunca dudes de lo que vales, solo sigue brillando como lo haces siempre".

Amy Gutiérrez dejó este mensaje en una storie de Instagram después de que Mayra Goñi anunciara que no confiaba más en ella. | Fuente: Instagram / Amy Gutiérrez

¿QUÉ DIJO MAYRA GOÑI?

Mayra Goñi cerró su cuenta de Instagram después de realizar una serie de comentarios sobre la cantante Amy Gutiérrez. ¿La razón? Todo comenzó cuando a la intérprete de “No te contaron mal” respondió de manera afirmativa cuando le preguntaron si besaría a Nesty mientras participaban en “El Dúo Perfecto”.

Luego de eso, Goñi decidió romper su amistad con su colega, porque declaró que sí le daría un beso al cubano si ‘fluía’ la situación en el escenario. Esto no le pareció a la actriz, ya que le consideraba su amiga.

A través de una transmisión en vivo por medio de Instagram, la artista confesó que Amy Gutiérrez la decepcionó al dar sus declaraciones sobre Nesty:

“Los de la producción me preguntaron qué haría si les mandaban darse un beso al final de una canción y, como soy actriz, les respondí que, si ameritaba, podían hacerlo porque son profesionales (...) Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan, normal, y si no me mandan, pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó, porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó”.