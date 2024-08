"Grandes cosas están por venir": Ana Paula Consorte desata rumores sobre el futuro deportivo de Paolo Guerrero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ana Paula Consorte, pareja del futbolista Paolo Guerrero, reapareció en Instagram con un mensaje que ha despertado todo tipo de especulaciones. "Buenos días. Grandes cosas están por venir", escribió la bailarina brasileña en su canal de difusión de la red social.

Lo curioso es que el texto llegó acompañando de varios corazones azules. Este detalle fue el que captó la mayor atención, ya que muchos interpretaron el uso del color como una referencia a Alianza Lima, lo que avivó los rumores sobre un posible fichaje del 'Depredador' por el club blanquiazul.

Paolo Guerrero, recientemente desligado del Club César Vallejo tras la resolución de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), es actualmente un jugador libre, lo que intensificó las especulaciones sobre su posible llegada a Alianza Lima.

Por ahora, no hay confirmación oficial de ninguna de las partes, pero el enigmático mensaje de Consorte alimentó las expectativas de quienes desean ver nuevamente a Paolo con la camiseta íntima.

Ana Paula Consorte ¿confirma llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima? pic.twitter.com/SxxXbJVRZY — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) August 23, 2024

Brunella Horna confirma que Paolo Guerrero y Richard Acuña hablaron antes del partido entre César Vallejo y Alianza Lima

Brunella Horna reveló que Paolo Guerrero tuvo una conversación con Richard Acuña antes del partido entre el club César Vallejo y Alianza Lima, que el futbolista vio desde la banca. Sin embargo, aclaró: "Lo que pasó más adelante, no lo sé".



En América Hoy, la presentadora declaró: "Si él [Paolo] se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, tiene que pagar su penalidad. Así de fácil".



Estos comentarios enfurecieron a Ana Paula Consorte. En su canal de Instagram, la modelo aseguró que tanto Richard Acuña, presidente del equipo trujillano, como el entonces entrenador Chicho Salas, ya estaban al tanto de que el futbolista no jugaría el último encuentro entre César Vallejo y Alianza Lima por razones médicas.



"Estaba clarísimo que no jugaría", afirmó Ana Paula. "Que se hagan los desentendidos no es culpa de Paolo". Según Ana Paula, Guerrero se presentó en el partido en calidad de espectador solo por pedido explícito de Acuña: "Por eso fue, porque tu marido se lo pidió".