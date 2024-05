Paolo Guerrero se pronuncia tras intercambio de palabras con reportero de Magaly Medina [VIDEO]

Paolo Guerrero usó sus redes sociales para hablar acerca de las imágenes que el programa de Magaly Medina difundió como adelanto del contenido que presentará este miércoles 8 de mayo y donde puede verse al futbolista teniendo un intercambio de palabras con un reportero que trabaja para la conductora de ATV.

"Nuestro 'urracos' tuvieron un choque casi explosivo con Paolo Guerrero... les vamos a contar todos los detalles con imágenes exclusivas", dijo Medina en pantallas.

Adelanto de #MagalyTVLaFirme donde Paolo Guerrero se enfrente a los urracos de Magaly y además, el esposo de María Grazia Gamarra toneando con otra mujer 😦👇🏼 pic.twitter.com/kMcBPSMOLi — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 8, 2024

El descargo de Paolo Guerrero frente a las imágenes que emitirá Magaly Medina

Adelantándose a la emisión, el jugador del club César Vallejo publicó varios videos en sus historias de Instagram dando su versión de lo ocurrido:

"No voy a aceptar que me falten el respeto"

"No soy muy bueno de hacer este tipo de videos, me veo en la obligación de hacerlo porque hay muchas personas en los programas que hablan lo que quieren, te graban y ponen lo que quieren. Creo que eso es un poco injusto para las personas que no tenemos un programa de televisión.

El día de ayer tuve un altercado con un reportero de ese canal o del programa de esta señora que realmente tiene un problema conmigo, me tiene odio o rencor por lo que sucedió en el pasado, creo que no hace falta mencionarlo.

El día de ayer nadie perdió los papeles, al contario, me faltaron el respeto. Solo quiero decirle a esta señora que mande a sus reporteros, pero que no me falten el respeto, porque eso no lo voy a permitir ni aceptar. Me han hecho una serie de preguntas que trato, a veces, de no darle bola, pero lo que no voy a aceptar es que me falten el respeto y se rían en mi cara.

Esta señora quiere que yo pise el palito -no sé- agreda o haga algo que no esté dentro de las cosas o situaciones que yo pueda hacer sobre mi comportamiento con el público. Quiero decirle que puede mandar a quien quiera para que me provoque, pero no pisaré el palito.

Si me estas viendo, no voy a aceptar que tus reporteros me falten el respeto. Yo no tengo ningún problema contigo, si en algún momento me tengo que cruzar contigo, te saludaré, si no me quieres saludar, entonces lo cortés no quita lo valiente. Siempre fui educado y no me meto con nadie", señaló el futbolista.

Paolo Guerrero se pronuncia tras aparecer en adelanto del programa de Magaly Medina. | Fuente: Instagram: Paolo Guerrero

Paolo Guerrero se pronuncia tras aparecer en adelanto del programa de Magaly Medina | Fuente: instagram: Paolo Guerrero

Paolo Guerrero: "Tiene prohibido tocar mi nombre o mencionarme en su programa"

"Quiero recalcar algo y hacer énfasis -porque ustedes son muy expertos y obviamente trabajan en eso- ustedes editan muy bien los videos, ustedes no van a poner lo que tu trabajador me dijo, de cómo me faltó el respeto, de la forma cómo se rio, de cómo se manejó en ese momento. Una acción tiene una reacción y el loco no actúa así, es por algo que me sacó de mis casillas.

Quería decirte que después de haber tenido el problema que tuvimos [...] tus reporteros se me acercaron y siempre los traté muy bien, con mucho respeto. Yo sé y entiendo, señora, que usted está dolida y tiene odio hacia mi persona, pero yo no por usted, espero que sepa comportarse conmigo.

Algo más, quisiera recordarle a la señora que ella -judicialmente- tiene prohibido tocar mi nombre o mencionarme en su programa. Por ahí si se olvidó, le hago recordar para no tener más problemas. Muchas gracias", continuó el delantero.

Paolo Guerrero se pronuncia tras aparecer en adelanto del programa de Magaly Medina | Fuente: Instagram: Paolo Guerrero

Paolo Guerrero se pronuncia tras aparecer en adelanto del programa de Magaly Medina | Fuente: Instagram: Paolo Guerrero

Paolo Guerrero se pronuncia tras aparecer en adelanto del programa de Magaly Medina | Fuente: Instagram: Paolo Guerrero

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis