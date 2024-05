"Por ahora no estoy embarazada": Ana Paula Consorte niega esperar otro hijo con Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte negó estar embarazada de su tercer hijo con Paolo Guerrero. Por medio de sus redes sociales, la modelo brasileña rompió su silencio y rechazó los rumores de un supuesto nuevo embarazo tras mudarse este año a Trujillo, ciudad norteña donde juega su pareja y actual padre de sus dos hijos: José Paolo y Paolo André.

En efecto, fue este jueves cuando Ana Paula Consorte difundió un carrusel de fotografías en Instagram donde luce ropa deportiva haciendo notar su vientre en un espejo. Consecuentemente, una usuaria comentó la instantánea: "Aún no se nota la barriguita".

Ante este comentario, la actual pareja de Paolo Guerrero no dudó en responder y afirmar que "por ahora" no está embarazada. "Si (no se nota la barriguita) porque no hay. Deja de creer en las tonterías de chismes, si estuviera embarazada lo público aquí. Por ahora, no estoy (embarazada)", expresó Consorte.

El último 20 de marzo, Ana Paula Consorte confirmó que se encuentra en Trujillo. La modelo vino de Brasil para convivir con Paolo Guerrero, deportista nacional de 40 años y actual miembro de la selección peruana.

Actualmente, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tiene dos hijos: José Paolo y Paolo André. Fuente: Instagram (anapaulaconsorte_)

Ana Paula Consorte habría ido a un laboratorio para tratar embarazo

Semanas atrás, el programa 'Amor y Fuego' informó que Ana Paula Consorte fue vista saliendo de un laboratorio donde se tratan embarazos. Fue el conductor Rodrigo Gonzáles quien señaló que la modelo estuvo en el lugar por una nueva gestación.

"Yo tengo mis informantes que me lanzan data y que están involucrados en diferentes lugares (…) Si yo digo, el otro día han visto en un laboratorio a Ana Paula Consorte y que se podía venir el tercero", señaló el conductor de espectáculos.

Posteriormente, el futbolista y la brasileña fueron captados en un centro comercial en Jesús María. Fue el influencer Ric La Torre quien difundió la instantánea en X (ex Twitter) donde se pudo ver a Consorte con un pequeño top con su vientre al descubierto mientras que Guerrero lucía una gorra morada y un polo color vino.

Ana Paula Consorte se encuentra en Trujillo, donde juega Paolo Guerrero. | Fuente: Instagram (anapaulaconsorte_)

Ana Paula Consorte descartó estar embarazada por tercera vez: "Deja de creer chismes".Fuente: Instagram (anapaulaconsorte_)

¿Cuántos hijos tienen Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero?

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tienes dos hijos juntos: Paolo André, quien nació en abril de 2023, y José Paolo, quien vino a este mundo en enero de este 2024.

Por su parte, Ana Paula Consorte tiene otra hija llamada Manuela Consorte, de diez años, fruto de la relación que tuvo con el futbolista brasileño Maicosuel Reginaldo de Matos.

Antes de André y José, hijos con Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero ya tenía tres hijos: Diego Enrique (con la brasileña Maria Irene Santana Baltar Nuerberger), Alessio (con la alemana Larissa) y Naela (con la peruana Katia Montenegro).

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis