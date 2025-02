Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte reaparecen juntos y en familia tras rumores de separación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se muestran juntos nuevamente. El delantero de Alianza Lima volvió a aparecer al lado de la modelo brasileña para celebrar el primer cumpleaños del segundo hijo que tienen ambos.

Por medio de sus redes sociales, la propia Ana Paula Consorte compartió el último martes un carrusel de fotografías con el deportista de 40 años, sus dos pequeños hijos y su primera hija.

En la primera instantánea se ve a Consorte luciendo un traje verde fosforescente mientras carga a su hijo. Al otro lado aparece Paolo Guerrero sosteniendo al último miembro de su familia. En el medio está la hija de 11 años de Consorte completando la hermosa foto familiar.

Eso no es todo. En una de las fotografías se pudo ver a Hernán Barcos, futbolista argentino y compañero de Paolo Guerrero en Alianza Lima, quien posa con el delantero peruano con su hijo al lado.

Guerrero, Consorte, Barcos y los demás asistentes están acompañados de decoraciones de globos, una torta de tres pisos, así como una animadora junto con personas con disfraces de animales avivando la celebración infantil. “Gracias (…) Todo lindo y muy especial”, escribió la también bailarina en el post con las fotos agradeciendo al local.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tiene dos hijos: José Paolo y Paolo André. | Fuente: Instagram

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero avivaban rumores de separación

Semanas atrás, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se mostraban distantes. Y es que la modelo se mudó a Brasil con sus tres hijos, mientras que el delantero peruano se quedó en Lima para continuar los entrenamientos con Alianza Lima.

Del mismo modo, la brasileña compartió en su cuenta de Instagram mensajes de reflexión que avivarían una supuesta separación con Guerrero. Esto, luego de dejar de seguir al padre de sus hijos en Instagram generando mayores especulaciones de una ruptura.

“Aunque las tormentas puedan venir y los vientos puedan soplar, permaneceré firme y dejaré que mi corazón aprenda. Cuando tú hablas una palabra, se cumplirá. Grande es tu felicidad para mí”, escribió Consorte en una foto de un atardecer en San Paulo.

Cabe resaltar que ambos pasaron por separado la llegada del Año Nuevo 2025. Por medio de su cuenta de Instagram, Ana Paula difundió fotos de su estadía en Brasil con sus padres y hermanos, pero sin el popular ‘Depredador’.

“He camuflado mis bordes. Nuestro espacio en este mundo plural es tan único. Hoy ya no tengo la misma paciencia para fingir que me caigo. Solo quiero ser de mi talla y así yo misma sienta esa enormidad y usarla con respeto por lo que, constantemente, me estoy convirtiendo”, señaló la influencer en un post.

Ana Paula Consorte se fue a Brasil con sus hijos y dejó de seguir en Instagram a Paolo Guerrero. | Fuente: Instagram

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis