Ale Venturo muestra su enojo tras 'ampay' de Rodrigo Cuba con misteriosa mujer: "Déjenme tranquila"

Ale Venturo se mostró enojada con los usuarios en redes que critican su cuerpo. | Fuente: Instagram (aleventuro)

Ale Venturo decidió romper su silencio luego del 'ampay' de su expareja Rodrigo Cuba con una misteriosa joven dentro del departamento del futbolista. Este jueves, la influencer usó sus historias en Instagram para responder preguntas a sus seguidores mostrando una clara molestia.

Si bien Ale Venturo no habló directamente de lo visto en el programa Magaly TV: La Firme sobre Rodrigo Cuba, si expresó su enojo con las personas que empezaron a cuestionar su cuerpo. "Dejen de comentar de mi cuerpo. Si mis piernas están flacas o eso. Yo como normal. No sé qué habrá pasado, pero no sé. Simplemente, así estoy", comenzó diciendo la empresaria.

En ese sentido, Venturo aclaró que no viene haciendo pesas en sus piernas debido a una lesión en la cadera que la aqueja. "Por eso (mis piernas) se ven flacas, pero no estoy flaca toda. Tampoco me disgusta estar así porque todo me queda", sostuvo.

Es así como Ale Venturo aclaró que "no tiene apuro" en tener sus "piernas marcadas" como se pudo ver en una foto que mostró a sus seguidores. "No tengo apuro para tener esas 'piernotas', así que déjenme tranquila con mis piernitas. Voy a bañarme y ponerme linda para mis videos", manifestó.

Finalmente, la empresaria de 33 años aclaró que no quiso responder a las críticas pero que lo hizo porque había muchos comentarios negativos.

"Uno no puede juzgar el cuerpo ajeno. No saben lo que uno está pasando, uno no sabe si tiene alguna enfermedad o condición. En vez de estar quejándose del cuerpo ajeno, vean qué pueden hacer de su cuerpo de adentro para afuera", remarcó.

Rodrigo Cuba fue captado con una joven luego de terminar su relación con Ale Venturo. | Fuente: Instagram (gatocuba16)

Rodrigo Cuba es captado con una joven en su departamento

Rodrigo Cuba parece haber olvidado a Ale Venturo. El futbolista peruano fue captado muy cariñoso con una misteriosa joven. Esto, días después de anunciar el fin de su relación con la influencer y empresaria de quien, según dijo Cuba, "siempre será su familia".

Fue durante el programa Magaly TV: La Firme, donde se mostró al exjugador de Sport Boys abrazando y tomando de la mano a la joven. "Atenta, Ale Venturo. El ‘Gato’ Cuba le ronronea a otra minina", expresa la voz en off en un video promocional del 'ampay'.

Cuba, además, se ve jugando de manos muy sonriente con dicha mujer para luego aparecer en una foto donde deja ver como la abraza mientras sonríe a la cámara. El programa Magaly TV: La Firme reveló que la joven se llama Pierine Gruslin Cruz. Tiene 27 años y es de Chiclayo. Además, se supo que es administradora de profesión.

Cabe resaltar que el propio Rodrigo Cuba negó haberle sido infiel a Ale Venturo. El jugador de la Universidad San Martín de Porres respondió a América Hoy sobre los motivos de su ruptura con la modelo, con quien aún conserva fotografías juntos en sus redes sociales. "No fue una tercera persona", aseguró.

Rodrigo Cuba anunció el fin de su relación con Ale Venturo. | Fuente: Instagram (aleventuro)

¿Qué dijo Laura Spoya sobre Rodrigo Cuba y Ale Venturo?

Laura Spoya afirmó que Rodrigo Cuba le fue infiel a Ale Venturo con Valery Revello, modelo e influencer que se hizo conocida en la farándula por ser la pareja del exseleccionado nacional Sergio Peña.

Fue durante la emisión del programa Habla la noche del último miércoles que la exMiss Perú dialogaba con los otros conductores Ric La Torre, Tilsa Lozano y Tracy Zahory, quienes recordaron que Cuba había terminado con Venturo el 2023 para luego ser captado bailando con la modelo Gianella Rázuri, aparentando una supuesta infidelidad. Es así que Spoya aprovechó la conversación para decir que, en esta ocasión, sería algo parecido.

"Me gusta que toquemos el tema de la infidelidad de parte de Rodrigo Cuba porque sí fue una infidelidad. Yo tengo información de primera mano porque yo soy amiga de Ale Venturo. A la gente se le olvida que, cuando ella estaba embarazada, al ‘Gato’ Cuba se le captó con una señorita. Y cuando ella termina su embarazo, nuevamente pasa el tema, pero con Valery Revello. Entonces, ella ha vivido bastantes situaciones con el ‘Gato’ Cuba y eso no lo pinta como un santo", sostuvo Spoya dejando en shock a los conductores.

Cabe mencionar que Laura Spoya, Ale Venturo y Valery Revello estuvieron en un viaje en Cusco la semana pasada convocada por una agencia de marketing. Sobre dicha experiencia, Spoya contó haber sido "ignorada" por un grupo de influencer por usar un outfit fucsia.

Ale Venturo responde a los críticos de su cuerpo por medio de Instagram. | Fuente: Instagram (aleventuro)

Rodrigo Cuba anunció el fin de su relación con Ale Venturo

Rodrigo Cuba sorprendió a todos sus seguidores al anunciar el fin de su relación con Ale Venturo. A través de sus redes sociales, el futbolista de la Universidad San Martín de Porres compartió un breve comunicado donde confirmó que se separó de la empresaria. Sin embargo, aclaró que ella seguirá "siendo parte de su vida".

“Fue una decisión consensual exponer y compartir mi relación sentimental con Alexandra Venturo, por lo que considero importante también poner en conocimiento el fin de ella. Alexandra siempre será mi familia porque nos une un lazo inquebrantable que es nuestra hija”, manifestó el deportista.

Por otra parte, mencionó que no daría los motivos de su decisión. “Sobre los motivos de nuestra separación, son personales y solo los manejaré en el ámbito privado por respeto a nuestras hijas y la familia”, concluyó.

Hasta el momento, Ale Venturo no se pronunció sobre el fin de la relación, aunque los rumores de un distanciamiento entre ambos ya venían sonando desde hace semanas, cuando dejaron de compartir publicaciones juntos en redes sociales.

Rodrigo Cuba anunció el fin de su relación con Ale Venturo.Fuente: Instagram (gatocuba16)

