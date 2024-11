Ana Paula Consorte revela que quiere tener una hija con Paolo Guerrero "en uno o dos años"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ana Paula Consorte reveló que planea tener pronto una hija con Paolo Guerrero. La modelo brasileña confesó que desea agrandar su familia con el futbolista peruano de 40 años con la llegada de una nueva integrante en “uno o dos años”.

Fue durante una entrevista para el programa de YouTube Mami a mil, que la influencer de 32 años mencionó que ya le dijo al popular ‘Depredador’ su deseo de ser madre de una niña luego de que ya diera a luz a sus dos pequeños hijos con el deportista.

“Sí, queremos (tener una hija). Yo le dije a Paolo: 'Quiero una hija mujer', pero será cuando estemos más estables porque siempre estamos en un lugar, o en otro, y cambiando de lugar, no hay cómo”, comenzó diciendo la también bailarina.

En ese sentido, Ana Paula Consorte, quien confirmó su romance con Paolo Guerrero a inicios del 2023, señaló que las constantes mudanzas de los últimos meses no le permitieron poder establecerse en un lugar para poder criar a sus hijos con el delantero.

“Los niños sienten mucho los cambios. Estamos en una casa, después en otra. Para mí es muy loco vivir así. Entonces, él dice 'quiero otra (niña)', pero será en un año o dos”, añadió Consorte.

Ana Paula Consorte acompañó a Paolo Guerrero durante su presentación en Alianza Lima en setiembre. | Fuente: Instagram

Paolo Guerrero y Ana Paula despejan rumores de distanciamiento

Semanas atrás, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte encendieron las alarmas al ocultar en Instagram las fotos en las que aparecían juntos, desatando rumores de un posible distanciamiento. Sin embargo, todo quedó aclarado al día siguiente con una tierna imagen familiar que Ana Paula compartió en Instagram.

La modelo brasileña publicó siete fotos junto a sus tres hijos, los dos últimos fruto de su relación con el futbolista peruano. “Feliz día das crianças meus pequenos (Feliz día del niño, mis pequeños)”, escribió Ana Paula Consorte en octubre. En las imágenes, todos se ven felices, sentados en un sillón y sonriendo a la cámara.

Aunque Paolo no aparece en las fotos, él también estaba presente. “Quem foi o fotógrafo? Não tem créditos para o fotógrafo? (¿Quién era el fotógrafo? ¿No hay créditos para el fotógrafo?)”, comentó en la publicación. Ana Paula respondió: "Paolo Guerrero (tomó) las fotos", acompañado de un emoji de risa y un corazón rojo.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tiene dos hijos: José Paolo y Paolo André. Fuente: Instagram

Ana Paula Consorte entrevistó a Paolo Guerrero en su programa en YouTube

El último 26 de mayo, Ana Paula Consorte estrenó su nuevo programa en YouTube, que tuvo como primer invitado a su actual pareja, Paolo Guerrero. En la conversación, el popular 'Depredador' contó detalles de cómo inició su relación con la modelo brasileña.

"Te mandé un mensaje y me choteaste no sé cuántas veces (…) Me hiciste sufrir tanto, estaba detrás de ti", recordó el futbolista. Guerrero también mencionó que no estaba seguro de si ella quería salir con él. "Habíamos quedado y ni siquiera me respondiste. Fuiste mala", le dijo.

Posteriormente, Ana Paula Consorte le preguntó a Paolo Guerrero sobre una próxima boda. "Sobre la boda, ¿para cuándo?", señaló Consorte. "¿Boda? ¿Qué tiene? ¿Cómo que cuándo? No hemos llegado a hablar sobre cuándo nos vamos a casar, pero algún día, seguro”, respondió Guerrero.

Ana Paula Consorte también le preguntó al integrante de la Selección Peruana si quería tener más hijos. Ante esto, Paolo, quien ya tiene dos hijos con ella, respondió que "no". "Cinco están súper bien, pero uno nunca sabe. Por ahí que viene uno más (…) más adelante", acotó.

