"No estoy bien": la reacción de 'Doña Peta' frente al caso Paolo Guerrero contra César Vallejo

Paolo Guerrero ha vuelto a ser protagonista de una nueva polémica tras el reciente partido entre su equipo, César Vallejo, y Alianza Lima. El 'Depredador' se habría negado a jugar debido a conflictos sin resolver con la directiva de su club, incluyendo la posibilidad de su salida del equipo 'poeta'.

La situación se habría agravado porque Richard Acuña, presidente del plantel trujillano, no estuvo dispuesto a negociar la rescisión del contrato del seleccionado peruano sin que éste pague una penalidad.

La reacción de Doña Peta ante la nueva polémica de Paolo Guerrero

'Doña Peta', madre de Paolo Guerrero y usualmente involucrada en los asuntos de su hijo, fue abordada por el programa Amor y Fuego a propósito de la reciente polémica del futbolista. Sin embargo, en esta ocasión, la señora decidió no hacer comentarios, limitándose a decir que no podía hablar al respecto.

"Esta vez hemos venido a hablar solo de fútbol", le dijo un reportero. No obstante, la mamá de Paolo Guerrero respondió: "Ya sé, pero ahora no voy a hablar nada todavía. No voy a hablar nada, No, no estoy bien... no voy a hablar", expresó mientras ingresaba a su hogar.

El conflicto entre Brunella Horna y Ana Paula Consorte

Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, declaró en el programa América Hoy que si Paolo Guerrero desea unirse a otro club, su esposo no le iba permitir su salida sin pagar la penalidad correspondiente.

"Si él quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, no lo va a ceder. Si eso pasa, como en cualquier otro trabajo, tiene que pagar su penalidad", expresó la conductora.

En respuesta, Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, desmintió a Richard Acuña y al entrenador Guillermo Salas a través de sus redes sociales, afirmando que ambos sabían de antemano que Paolo no estaba en condiciones para jugar contra Alianza Lima.

"Paolo le comunicó a Richard Acuña que no jugaría más, le comunicó al entrenador que no se sentía apto para jugar. Que se hagan los desentendidos no es culpa de Paolo", escribió la basileña.

Consorte también criticó a Brunella Horna, acusándola de estar mal informada y de no comunicarse adecuadamente con su esposo.

"Mujer, ¿vives con tu marido? ¿Tienes una conversación con él día a día? Al parecer no, porque hablas tontería y media. Pregúntale bien a tu marido que él sabía", añadió en su mensaje.



Cabe precisar que este martes 16 de julio, César Vallejo emitió un comunicado por el caso Paolo Guerrero, anunciando su rescisión de contrato.