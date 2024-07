Paolo Guerrero: indirectas, tensiones, mensajes y todo sobre la polémica con César Vallejo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero está en medio de la polémica luego de que se negara a entrar al campo de juego para el encuentro entre César Vallejo y Alianza Lima que acabó con la victoria del club aliancista por 3 tantos a 2 en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

El futbolista peruano fichó por el Club Deportivo Universidad César Vallejo (UCV) en febrero de este año disputando 6 partidos del torneo Apertura y anotando 3 goles en la Liga 1. No obstante, RPP pudo conocer que el delantero solicitó su desvinculación del club trujillano generando gran molestia en el comando técnico y demás involucrados.

El primero en pronunciarse fue el presidente de César Vallejo, Richard Acuña, quien mostró su molestia ante la actitud de Paolo Guerrero. Según informó Liga 1 Max, el dirigente sostuvo que la salida del jugador "no es negociable".

El mismo medio también aseguró que la intención de Guerrero es "irse de César Vallejo y que el club no lo va a soltar", mencionando que para Richard Acuña si Guerrero no quiere seguir en César Vallejo "lo que se viene es su retiro".

Esta versión fue respaldada por Brunella Horna, esposa de Acuña, quien señaló que su pareja “no cederá” a la salida de ‘El Depredador’.

“Justo cuando acaba el partido, le escribió Gustavo Peralta (a Richard Acuña) y Richard le escribe eso. Si es que él (Paolo Guerrero) se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, no lo va a dar. No lo va a ceder. No va a pasar eso”, dijo la modelo en el programa ‘América Hoy’.

Ana Paula Consorte salió en defensa de Paolo Guerrero con un contundente mensaje. | Fuente: Instagram (anapaulaconsorte_)

¿Qué dijo Guillermo Salas sobre la actitud de Paolo Guerrero?

Quien también habló del tema fue Guillermo Salas, actual entrenador de César Vallejo. El técnico no entró en detalles sobre lo sucedido en el campo de juego el último sábado. Sin embargo, dejó clara su posición de contar solo con jugadores que estén comprometidos con el club.

"No sé qué pasó. La necesidad y pedido del comando técnico era que se dé el cambio de Guerrero y decía que no estaba bien para ingresar. Conversamos con el presidente y directivos. Él estaba apto y no tenía ningún problema (…) Entiendo la molestia de la directiva y compañeros. Prefiero mantener sus explicaciones en reservas. Quiero estar con los jugadores que están 100 % comprometidos con el club", declaró.

Cabe recordar que fue Guillermo Salas quien pidió a Paolo Guerrero entrar al gramado del estadio Mansiche de Trujillo, tal como se ve en las imágenes mostradas por Liga 1 Max. El también ex técnico de Alianza Lima se alejó muy molesto avivando una gran tensión entre los dos.

Luego del incidente, se pudo ver a Paolo Guerrero conversando con un miembro del comando técnico al cual le dijo que "no podía jugar" pese a ser parte de la lista oficial de César Vallejo para el partido.

Brunella Horna asegura que Richard Acuña "no cederá" a salida de Paolo Guerrero. | Fuente: Instagram (brunehorna)

César Acuña considera que Paolo Guerrero debe negociar su salida

César Acuña, fundador del club César Vallejo, también habló sobre lo ocurrido con Paolo Guerrero. En una declaración a los medios de prensa, el gobernador regional de La Libertad mencionó que el delantero está en su derecho de buscar emigrar a otro equipo, pero que antes deberá negociar su salida con el club.

"Si él quiere irse a otro equipo tendrá que ponerse de acuerdo con el presidente (Richard Acuña). Él debe saber cuáles son las condiciones para poder dar por concluido ese contrato (…) Este es una negociación, como fundador (del club) quiero que lleguen a la mejor manera", sostuvo el patriarca de los Acuña.

Minutos antes, el propio Club César Vallejo se pronunció en sus redes sociales con un fuerte mensaje en medio de la polémica con el futbolista de la Selección Peruana. "Somos uno solo. ¿Este Grupo? Unido y comprometido", fue el comentario de César Vallejo acompañado de una imagen donde no figuraba Paolo Guerrero.

Por el momento, RPP pudo conocer que Paolo Guerrero no entrenará con el equipo de César Vallejo hasta que se resuelva su desvinculación del club. También se supo que 'El Depredador' pagaría una indemnización si quiere salir del club, y esta dependerá de su próximo destino. Si decide irse al extranjero, pagaría un monto menor. Sin embargo, si recala en un equipo de la Liga 1, este monto de salida sería mayor.

Jefferson Farfán salió en defensa de Paolo Guerrero mediante su cuenta de Instagram. | Fuente: Instagram (jefferson_farfan_oficial)

Carlos Grados, arquero de la UCV, habla del caso Paolo Guerrero

El tema Paolo Guerrero también generó reacciones entre sus compañeros de equipo. Luego del mensaje del club César Vallejo, el arquero 'poeta', Carlos Grados, dio también su punto de vista sobre el accionar del goleador histórico de la Selección Peruana.

"Yo no soy nadie para decir lo que tenga que hacer o no hacer Paolo. Está muy grandecito para saber lo que hace. Yo creo que Paolo, en su momento, dará la cara y tocará ese tema. Creo que yo ni ninguno de mis compañeros debemos hablar de eso", señaló a Canal N tras los entrenamientos de Vallejo.

Anteriormente, Alejandro Restrepo, entrenador de Alianza Lima, fue consultado sobre Paolo Guerrero y su decisión de no jugar contra su escuadra. “Nadie sabe la interna del otro equipo, son decisiones de los entrenadores, eso se lo dejo al entrenador del equipo rival”, declaró Restrepo en conferencia de prensa.

Con 40 años, Paolo Guerrero es uno de los delanteros de la Selección Peruana.Fuente: Instagram (labicolor)

¿Qué dijeron Ana Paula Consorte y Jefferson Farfán sobre Paolo Guerrero?

Por otro lado, Ana Paula Consorte mostró su respaldo a Paolo Guerrero luego de la polémica generada por el deportista al no querer ingresar al partido entre César Vallejo y Alianza Lima.

Mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram, la modelo brasileña decidió compartir una fotografía pasada de su pareja con su ex club Liga Universitaria de Quito (LDU). La también bailarina acompañó la instantánea con el mensaje: "Contigo até po fim", que quiere decir en español: "Contigo hasta el final".

Del mismo modo, Jefferson Farfán, amigo y excompañero de Guerrero en la Selección, sorprendió con un misterioso mensaje que revelaría un apoyo al '9' de Perú.

"Tranquilo hermano, pronto se sabrá la verdad de la milanesa. Otra vez lo hizo el falso", escribió el exjugador del FC Schalke 04 en sus historias en Instagram.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis