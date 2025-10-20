"Sería hermoso": Anahí de Cárdenas confiesa que le gustaría tener un segundo bebé

La actriz celebra su nueva etapa como madre y destaca el apoyo incondicional de su pareja, con quien comparte las responsabilidades del cuidado de su hijo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Anahí de Cárdenas atraviesa una de las etapas más felices de su vida desde el nacimiento de su pequeño. La actriz y cantante vive plenamente su maternidad, una experiencia que —como ella misma confiesa— le ha cambiado la vida por completo.

“Mi bebito tiene tres meses y medio. Estoy aprovechando todos los momentos que puedo con él y aprendiendo un montón de cosas”, contó en una entrevista con Trome. En otra conversación con El Comercio, agregó: “Es un aprendizaje continuo pero hermoso. Un abracito de esa personita lo cura todo”.

Aunque solo han pasado tres meses y medio desde el nacimiento de su hijo, la artista no descartó la posibilidad de agrandar la familia. Cuando le preguntaron si planea buscar “la mujercita”, respondió con una sonrisa: “Sería hermoso”.

Un amor que resistió las pruebas

Durante la entrevista con Trome, Anahí también recordó uno de los momentos más duros de su vida: su lucha contra el cáncer. En ese proceso, asegura, el apoyo de Elías fue fundamental. “Si no hubiese sido por él, olvídate, no lo logramos”, confesó.

Asimismo, reveló que su relación con Elías Maya, con quien comparte su vida y su experiencia como madre en redes sociales, se ha fortalecido con el paso del tiempo. “Ya tenemos siete años juntos, pero tres de casados”, contó.

¿Cómo lleva la maternidad?

Lejos de asumir la maternidad en solitario, Anahí resalta el rol activo de su esposo, con quien comparte las responsabilidades del cuidado de su hijo. “Somos dos. No es solo la madre; ambos tenemos la misma responsabilidad”, señaló.

La actriz no dudó en elogiar la dedicación de su pareja y destacar su entrega como padre. “Él lo cambia, lo baña, le da de comer”, comentó orgullosa. Además, compartió cómo enfrentan las noches familiares: “Ahorita está un poco resfriadito, entonces está fastidiado por la noche. Pero, en general, me tocó un bebé tranquilo".

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis