Francisca Aronsson arremete contra tiktokers y streamers: "Solo buscan validación, no les importa la gente"

Francisca Aronsson cuestionó duramente a los tiktokers y streamers. La joven actriz no guardó reparos en señalar sus críticas hacia los creadores de contenido en el Perú afirmando que “no tienen tema de conversación” y que solo buscan ser virales para poder tener mayor “aceptación” de sus seguidores.

“Creo que no tienen tema de conversación, solo buscan la validación del público y no les importa tanto la gente de alrededor (…) Más que eso, siento que es un ambiente muy tóxico, no me gusta y como actriz prefiero tener amigos reales, que te puedan aportar cosas, así como yo les puedo aportar a ellos”, manifestó.

Cabe mencionar que diversos tiktokers salieron a decir que sí tienen tema de conversación y que ese es su trabajo. Meses atrás, Aronsson realizó varias transmisiones con el streamer Cristorata evidenciando mucha química. Sin embargo, la actriz de Los patos y las patas mencionó que, para ella, cada uno de ellos “está en su mundo”.

“Hay horario de trabajo y cuando estamos en una reunión, estamos almorzando, hay que hablar. Pero cada uno está en su celular, metido en lo suyo. Pero no pasa nada, cada uno en su mundo, a lo que se quieran dedicar y con la mentalidad que quieran tener”, declaró la artista de 19 años a Trome.

Francisca Aronsson protagoniza la película peruana Los patos y las patas. | Fuente: Instagram (fran_aronsson)

Francisca Aronsson cuestionó a personas que generan ingresos con OnlyFans

Semanas atrás, Francisca Aronsson estuvo en el centro de la controversia tras unas declaraciones realizadas sobre las personas que generan ingresos a través de OnlyFans y otras plataformas digitales.

“Me parece denigrarte de la forma más fuerte a nivel público. Me da risa que la gente diga ‘nueva funa’, pero ustedes pónganse en mi lugar, ¿ustedes saldrían con una persona que tendría OnlyFans?”, expresó.

En ese sentido, añadió: “Aunque digan ‘ay no, pero es que hay que respetar todas las profesiones’, yo creo que hay profesiones y formas de ganar dinero que no se tienen que respetar”.

Cabe resaltar que no solo sus comentarios sobre OnlyFans han causado ruido. Hace un tiempo, Aronsson se refirió sobre los creadores de contenido digital: “No podría enamorarme de un hombre que su profesión es ser tiktoker”.

Las críticas que ha recibido Francisca Aronsson

Las declaraciones de Aronsson encendieron rápidamente el debate en redes sociales y programas de entretenimiento. En el espacio de YouTube Ouke, el conductor Carlos Orozco opinó que la actriz, con solo 19 años, todavía está aprendiendo a manejar su imagen pública:

“Es una mocosa, habla como vieja, elabora como vieja, pero es una wawa. Al final, cuando le tiran toda esta funa encima, está aprendiendo a manejarse y en algún momento aprenderá”.

Por su parte, la actriz Macla Yamada destacó que la rivalidad mediática con Marina Gold, actriz peruana de cine para adultos, también influye en la percepción del público.

“Creo que es por el cariño que se le tiene a Marina Gold, porque el Perú es tan conservador que probablemente opine como Francisca. Pero la reacción va más hacia el cariño que Marina se ha ganado en redes”.

Carlos Orozco coincidió en que la opinión pública suele inclinarse a favor de la actriz de cine para adultos: “Si el público peruano tiene que elegir un bando entre la trabajadora sexual y la blanca prepotente que dice ‘tú eres menos que yo’, el peruano va a defender al trabajador sexual”.