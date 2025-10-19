“Voy a estar mejor”: Natalia Salas se muestra optimista tras nuevo diagnóstico de cáncer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de conmover al país al revelar que el cáncer que superó hace tres años regresó, esta vez con una metástasis en una vértebra, la actriz Natalia Salas utilizó sus redes sociales para agradecer las numerosas muestras de apoyo y cariño que ha recibido de sus seguidores, amigos y colegas del medio artístico.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la artista compartió un mensaje lleno de esperanza:

“¡Gracias a todos por sus mensajes y buenas vibras! Estoy bien y voy a estar mejor. Piénsenme bonito, sana y feliz”, escribió junto al hashtag #ConTodoMenosConMiedo.

La frase se ha convertido en una expresión de fuerza y resiliencia para la actriz, quien desde su primer diagnóstico en 2022 ha mantenido una actitud positiva frente a la enfermedad.

Natalia Salas y su mensaje tras el diagnóstico de cáncer.Fuente: Instagram: @nataliasalasz

“El cáncer decidió salir a pasear y posarse en una vértebra”

La actriz relató que, tras sus últimos exámenes médicos, los resultados no fueron favorables. “El cáncer de mama que me diagnosticaron hace tres años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras”, explicó.

“Soy muy juiciosa con mis chequeos post cáncer, y felizmente que lo soy. El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no?”, escribió.

En solo tres semanas, Salas se sometió a una biopsia, radiocirugías, un nuevo tratamiento antihormonal y una cirugía programada llamada ooforectomía salpingectomía bilateral, procedimiento mediante el cual le retirarán los ovarios y trompas.

El apoyo incondicional de su novio

Tras la revelación de Natalia Salas sobre el regreso de su cáncer, su pareja Sergio Coloma, compartió un mensaje de aliento y amor que conmovió a los seguidores de la pareja.

A través de la publicación de Instagram donde Natalia contó su diagnóstico, Coloma escribió unas breves pero significativas palabras: “Eres increíble, tu fuerza, entereza y determinación son admirables. Siempre juntos y de la mano ante todo”.

La pareja, que comparte un hijo, confirmó su relación en 2017 y se comprometió en agosto de 2021. Sin embargo, sus planes de boda fueron postergados debido al diagnóstico de cáncer de mama que Natalia recibió en septiembre de 2022. Pese al mal momento, la actriz siempre tuvo claro que su enfermedad no impediría su matrimonio con Sergio.