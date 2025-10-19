"No es lo que esperaba": Flavia López se pronuncia tras ser eliminada del Miss Grand International 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flavia López se pronunció luego de quedar fuera del top 22 del Miss Grand International 2025, que se realizó en el MGI Hall de Bangkok, en Tailandia, el último sábado 18 de octubre y donde la periodista filipina Emma Mary Tiglao se llevó la corona.

La representante peruana no pudo clasificar entre las 20 finalistas. No obstante, su desenvolvimiento y destreza en la pasarela hicieron que diversas personas resalten su energía luego de haber sufrido un accidente y tras desfilar con la pierna vendada.

Es así como, en declaraciones para la plataforma Los Cuchosos, la reina nacional dio sus primeras declaraciones afirmando estar “sorprendida y en shock” al no seguir en el certamen internacional.

“La verdad estoy sorprendida, un poco en shock todavía. No es el resultado que quizás esperaba y ustedes tampoco esperaban, pero igual estoy feliz porque sé que he entregado todo de mí, he entregado lo mejor, y eso se ha visto reflejado con el cariño que he recibido aquí, en mi país (Perú) y en los demás países”, declaró.

En ese sentido, López resaltó que su experiencia en el Miss Grand International 2025 le servirá para seguir fortaleciendo su carrera como modelo.

“Esto no es el final, sino el comienzo de algo bonito para mí, de algo nuevo, una nueva etapa de la cual estoy muy orgullosa. Gracias por todo su apoyo (…) Los amo, Perú. Los amo, los amo, los amo”, exclamó.

Flavia López no logró entrar al top 22 del Miss Grand International 2025 que se realizó en Tailandia. | Fuente: Instagram (flaviaa.lopez)

La filipina Emma Tiglao ganó la corona de Miss Grand International 2025

El certamen Miss Grand International 2025 culminó con la coronación de Emma Tiglao, representante de Filipinas, como nueva soberana del concurso. El momento de la proclamación estuvo acompañado por una gran ovación del público que marcó el cierre de una gala que se transmitió en vivo a través de YouTube.

Visiblemente emocionada, mientras saludaba al público y ondeaba la bandera de su país, Tiglao, quien es periodista de carrera, recibió la corona de manos de la reina saliente, Christine Juliane Opiaza, también filipina.

En su intervención, Emma Tiglao, de 30 años, aprovechó el escenario para pronunciarse contra la corrupción en su país y rendir homenaje a la reportera palestina Mariam Dagga, fallecida en agosto durante un ataque israelí en Gaza.

"Como periodista, me duele el corazón por mi país ahogado por la corrupción, por las vidas perdidas en los terremotos y tifones", expresó al ofrecer su mensaje a favor de la paz, en línea con el lema del certamen: Stop the war and violence.

La filipina Emma Tiglao ganó la corona de Miss Grand International 2025 en Bangkok. | Fuente: Instagram (missgrandinternational)

Cuadro de posiciones del Miss Grand International 2025

Durante la competencia, las representantes de más de 70 países participaron en desfiles, entrevistas y presentaciones artísticas.

Sarunrat Puagpipat, de Tailandia, fue anunciada como primera finalista, seguida por Aitana Jiménez (España), Faith Maria Porter (Ghana) y Nariman Battikha (Venezuela), quienes completaron el cuadro de honor de esta edición.

El cuadro de posiciones finales quedó así:

Miss Grand International 2025: Emma Tiglao – Filipinas

1.ª finalista: Sarunrat Puagpipat – Tailandia.

2.ª finalista: Aitana Jiménez – España.

3.ª finalista: Faith Maria Porter – Ghana.

4.ª finalista: Nariman Battikha – Venezuela.

¿Quién es Flavia López?

A sus 20 años, Flavia López ya ha construido una sólida trayectoria en los certámenes de belleza. En 2023, representó al Perú en el Teen Universe realizado en Madrid, donde llegó al Top 6 y ganó el premio Teen Fan Vote gracias al respaldo del público.

En junio de 2025, compitió en el Miss Perú representando a Huanchaco y alcanzó el Top 5. Meses después, fue coronada Miss Grand Perú 2025, convirtiéndose en la sucesora de Arlette Rujel y asegurando su participación en el concurso internacional.