Esposo de Natalia Salas le dedica conmovedor mensaje tras revelar que el cáncer volvió

Tras la revelación de Natalia Salas sobre el regreso de su cáncer, esta vez con una metástasis en una de sus vértebras, su pareja Sergio Coloma, compartió un mensaje de aliento y amor que conmovió a los seguidores de la pareja.

A través de la publicación de Instagram donde Natalia contó su diagnóstico, Coloma escribió unas breves pero significativas palabras:

“Eres increíble, tu fuerza, entereza y determinación son admirables. Siempre juntos y de la mano ante todo”.

Natalia y Sergio: un amor que superó obstáculos

La pareja, que comparte un hijo, confirmó su relación en 2017 y se comprometió en agosto de 2021. Sin embargo, sus planes de boda fueron postergados debido al diagnóstico de cáncer de mama que Natalia recibió en septiembre de 2022. Pese al mal momento, la actriz siempre tuvo claro que su enfermedad no impediría su matrimonio con Sergio.

"Mi compañero hermoso... ¡cómo te amo, carajo! Me amas tan bonito, que no hay día que no agradezca porque seas el papá de Leandro y mi amado marido. Gracias, gracias, gracias", expresó la actriz al iniciar su tratamiento.

Actualmente, la pareja está realizando los preparativos para su boda y Natalia viajó al exterior con sus amigas para su despedida de soltera.

El cáncer de Natalia Salas volvió

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la actriz Natalia Salas conmovió a sus seguidores al revelar a través de sus redes sociales que el cáncer que enfrentó hace tres años ha regresado, esta vez con una metástasis en una de sus vértebras.

“Soy muy juiciosa con mis chequeos post cáncer, y felizmente que lo soy. El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no?”, escribió.

En solo tres semanas, Salas se sometió a una biopsia, radiocirugías, un nuevo tratamiento antihormonal y una cirugía programada llamada ooforectomía salpingectomía bilateral, procedimiento mediante el cual le retirarán los ovarios y trompas.