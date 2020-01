La actriz de 36 años habló sobre la importancia de pedir ayuda. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas se expresó nuevamente sobre la batalla contra el cáncer, y compartió un potente mensaje para todos sus seguidores en redes sociales. La actriz aseguró que la enfermedad no la combate uno solo, sino que hay que pedir ayuda a todos los que no rodean.

“Es importante pedir ayuda. Saber pedirla, y a quién pedirla. Todos tenemos relaciones diferentes, ya sean afectivas, o de amistad, familiares etc. Muchas veces encontraremos apoyo en los lugares menos inesperados, y otras veces, solo tenemos que pedir en el lugar más obvio de todos. En casa”, escribió la artista peruana en Instagram.

De Cárdenas compartió un extracto de una entrevista de una mujer que sobrevivió al cáncer: “No me gusta que me digan guerrera, no soy más fuerte que nadie. Lo único que soy es una persona común, con un equipo extraordinario detrás”. En esa misma línea, la actriz, quien fue diagnosticada con cáncer de mama, aseguró estar totalmente de acuerdo.

De esta manera, Anahí de Cárdenas aseguró que uno debe comunicar lo que quiere para poder recibir el apoyo del otro, y que este pedido siempre sea desde el amor.

“Aprender a usar nuestras palabras para abrir el dialogo, la persona a la que le vas a pedir ayuda no es adivino, ni brujo. Si uno no comunica lo que quiere, pues, a no ser que la persona que tienes a frente sea telepata, probablemente tu pedido no llegará a ningún lado”, expresó. "Recordar siempre hablar desde un lugar de amor, mas no de queja. La otra persona se verá siempre mas receptiva ante el amor que ante alguna queja o reproche".

DIAGNÓSTICO

La actriz de 36 años fue diagnosticada con cáncer de mama el año pasado, después de realizarse un chequeo médico anual. De forma habitual, Anahí de Cárdenas publica las actualizaciones sobre su estado de salud en Instagram, y se muestra bastante positiva para superar la enfermedad.