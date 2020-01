Anahí de Cárdenas reconoció utilizar una peluca para esconder su calvicie, producto de la quimioterapia. | Fuente: Instagram

Desde que le diagnosticaron cáncer de mama, Anahí de Cárdenas viene compartiendo con sus seguidores el proceso de su enfermedad a través de sus redes sociales. Día a día, la actriz demuestra los pasos de su lucha: visitas al hospital, la quimioterapia, la pérdida del cabello.

Sobre este último punto, De Cárdenas reconoció, recientemente, que se ve avergonzada cuando le toca salir a la calle debido a su calvicie, producto de la quimioterapia. “A veces cuando salgo a la calle me da roche. Sí. Me da vergüenza”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Me da vergüenza que me miren, me da vergüenza que me vean con pañuelo, hasta me da vergüenza ponerme peluca, porque, claramente, todo el mundo sabe que estoy sin pelo. Una cosa es la foto, otra es el vivo y el directo”, publicó la actriz.

DISCURSO DE ACEPTACIÓN

Anahí de Cárdenas no se deja amilanar por esta situación. Por el contrario, como muchas de sus publicaciones, esta última no está libre de un potente mensaje de aceptación personal, que le permite sentirse a la altura de su lucha contra la enfermedad.

“Hoy saque a pasear a Lima The Dog, me arregle un poco y me puse mi peluca. De alguna manera me sentí protegida”, dijo la intérprete de “Asu Mare”. Y luego se animó a bromear: “Creo que empezaré a experimentar con pelucas... quién sabe, quizás les pongo nombres y juego a ser otras personas... ah no, espera, eso ya hago cuando trabajo”.

Finalmente, remató advirtiendo que acciones como estas fortalecen su autoestima. “Pero hablando en serio, tratarse con cariño cuando nos miramos en el espejo es parte del aprendizaje. Así que, al espejo, 20 veces al día: me amo, me apruebo, confío en el proceso de la vida, ¡estoy a salvo!”, puntualizó.

EL DIAGNÓSTICO

A inicios de noviembre, la actriz reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual. La también bailarina indicó que mantiene la esperanza de superar esta enfermedad.

Ella debutó como actriz en la serie “Esta sociedad”, transmitida durante el 2006. Ha trabajado en la televisión y el cine en las producciones "Al fondo hay sitio", "Lalola" y "Dioses". En el 2009, De Cárdenas fue parte del 'reality' "El show de los sueños" y en el 2013 lanzó su disco pop "Who's That Girl". Ella forma parte del elenco de "No me digas solterona 2".