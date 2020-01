Desde que supo de su enfermedad, Anahí de Cárdenas ha hablado con sinceridad sobre el cáncer. A través de videos, publicados en su cuenta de Instagram, ha mostrado su día a día: sus visitas al hospital, la decisión de cortarse el cabello, sus días buenos y malos. Esta necesidad de compartir sus vivencias tienen una razón: motivar a otras personas para que se realicen un chequeo.

De todo lo que le ha tocado vivir por el cáncer de mama, hasta el momento, la actriz admite que las quimioterapias han resultado más fuertes que la mastectomía a la que se sometió. "Creo que la quimioterapia es lo más difícil para mí. La mastectomía es bastante fuerte, es la amputación de una parte de tu cuerpo. Hay veces que me miro al espejo y todavía no me reconozco", comentó al programa "Día D".

Pero ella no está sola en su lucha. Tiene a su lado a su familia, sus amigas y amigos además de su novio. "Tengo un sistema de soporte muy fuerte y sólido. Me siento plenamente agradecida, no podría haber escogido mejores compañeros de batalla que los que tengo", sostuvo Anahí de Cárdenas.

La artista, cuyos abuelos también fueron pacientes con cáncer, recordó que fue un presentimiento lo que la llevó a realizarse un chequeo. Además, confesó que era una ignorante sobre la enfermedad; pero en sus compañeros encontró el apoyo que necesitaba.

Anahí de Cárdenas presentó a su "chico" en Instagram. | Fuente: Instagram

"No sabía nada. No tenía idea de cómo era, cómo me iba a sentir, los síntomas. Estaba bastante asustada. El tener gente que me acompañe, que ya ha pasado por esto, es vital en mi proceso de recuperación", aseveró.

Así como insiste en la importancia de la prevención y los chequeos regulares, Anahí de Cárdenas recalcó el valor de contar con un seguro oncológico. "De lo que estoy segura es que es muy importante ahorrar algo para pagar un seguro oncológico. El cáncer es una enfermedad cara y no discrimina", dijo.

EL DIAGNÓSTICO

A inicios de noviembre, la actriz reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual. La también bailarina indicó que mantiene la esperanza de superar esta enfermedad.

Ella debutó como actriz en la serie “Esta sociedad”, transmitida durante el 2006. Ha trabajado en la televisión y el cine en las producciones "Al fondo hay sitio", "Lalola" y "Dioses". En el 2009, De Cárdenas fue parte del 'reality' "El show de los sueños" y en el 2013 lanzó su disco pop "Who's That Girl". Ella forma parte del elenco de "No me digas solterona 2".