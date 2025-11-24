"Era muy caballero y correcto": Mariella Zanetti resalta el humor y la personalidad de Guillermo Rossini

La partida de Guillermo Rossini sigue generando mucha emoción y un grato recuerdo en el Perú. El fundador de Los Chistosos, de RPP, deja un enorme legado por su humor y su gran carisma sacando sonrisas y deleitando a todo el público peruano con su talento para la imitación, la locución y la actuación en los escenarios, la radio y la televisión.

Al respecto, Mariella Zanetti recordó el tiempo que pudo trabajar al lado del legendario humorista resaltando sus cualidades para hacer reír sin perder la caballerosidad.

“Él era una persona demasiado alegre, muy querido, muy optimista, un caballero de esos que ya no existen. Él era todo un señor, independientemente del talento que se le caracterizaba”, comenzó diciendo la actriz cómica en el programa Encendidos.

En ese sentido, Zanetti mencionó que Guillermo Rossini era como “uno de sus caballeros antiguos, correctos, muy galantes y cultos”.

“No es que tampoco no hablaba o se mantenía oculto. Él era muy entrador, te hacía bromas, jugaba contigo, pero sabía del límite del respeto que últimamente ya no hay”, sostuvo la actual conductora de radio MegaMix.

Mariella Zanetti: “Guillermo Rossini era una persona muy sabia para dar consejos”

Mariella Zanetti consideró a Guillermo Rossini una persona “muy lúcida y rápida”, además de ser alguien “que te daba consejos maravillosos”.

“Guillermo era una persona muy sabia para dar consejos. Daba consejos sobre la vida, el amor, sobre cómo seguir estudiando tal profesión. Te aconsejaba para que seas una persona responsable en lo que haces y tener el respeto del público”, expresó.

Del mismo modo, la también personalidad de televisión recordó que, si bien trabajó poco tiempo con el icónico humorista, puedo disfrutar de una experiencia muy nutritiva ya que Guillermo era “un gran ser humano y profesional”.

“Siempre fue muy familiar. Yo escuché que a la hora que se ha despedido ha estado toda su familia junta con él”, añadió.

Finalmente, recalcó el cariño que Guillermo Rossini recibió de sus colegas Manolo Rojas, Fernando Armas, Hernán Vidaurre, Patricia Alquinta, Ernesto Pimentel, entre otros, quienes lo visitaban a su casa.

“No fue olvidado por sus amigos que es lo que suele pasar. Sales de la televisión, y ya no hay ninguna llamada. Es muy difícil encontrar amigos en este ambiente. Ellos eran un grupo muy sólido y unido. Creo que han sentido la pérdida porque se les fue una persona muy importante en sus vidas para ellos como profesional”, señaló.