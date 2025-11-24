Últimas Noticias
"Era muy caballero y correcto": Mariella Zanetti resalta el humor y la personalidad de Guillermo Rossini

Mariella Zanetti estuvo en el programa Encendidos de RPP recordando a Guillermo Rossini.
Mariella Zanetti estuvo en el programa Encendidos de RPP recordando a Guillermo Rossini. | Fuente: RPP
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Tras el reciente fallecimiento de Guillermo Rossini, Mariella Zanetti recordó en RPP las cualidades del exconductor y fundador de Los Chistosos.

La partida de Guillermo Rossini sigue generando mucha emoción y un grato recuerdo en el Perú. El fundador de Los Chistosos, de RPP, deja un enorme legado por su humor y su gran carisma sacando sonrisas y deleitando a todo el público peruano con su talento para la imitación, la locución y la actuación en los escenarios, la radio y la televisión.

Al respecto, Mariella Zanetti recordó el tiempo que pudo trabajar al lado del legendario humorista resaltando sus cualidades para hacer reír sin perder la caballerosidad.

“Él era una persona demasiado alegre, muy querido, muy optimista, un caballero de esos que ya no existen. Él era todo un señor, independientemente del talento que se le caracterizaba”, comenzó diciendo la actriz cómica en el programa Encendidos.

En ese sentido, Zanetti mencionó que Guillermo Rossini era como “uno de sus caballeros antiguos, correctos, muy galantes y cultos”.

“No es que tampoco no hablaba o se mantenía oculto. Él era muy entrador, te hacía bromas, jugaba contigo, pero sabía del límite del respeto que últimamente ya no hay”, sostuvo la actual conductora de radio MegaMix.

Mariella Zanetti: “Guillermo Rossini era una persona muy sabia para dar consejos”

Mariella Zanetti consideró a Guillermo Rossini una persona “muy lúcida y rápida”, además de ser alguien “que te daba consejos maravillosos”.

“Guillermo era una persona muy sabia para dar consejos. Daba consejos sobre la vida, el amor, sobre cómo seguir estudiando tal profesión. Te aconsejaba para que seas una persona responsable en lo que haces y tener el respeto del público”, expresó.

Del mismo modo, la también personalidad de televisión recordó que, si bien trabajó poco tiempo con el icónico humorista, puedo disfrutar de una experiencia muy nutritiva ya que Guillermo era “un gran ser humano y profesional”.

“Siempre fue muy familiar. Yo escuché que a la hora que se ha despedido ha estado toda su familia junta con él”, añadió.

Finalmente, recalcó el cariño que Guillermo Rossini recibió de sus colegas Manolo Rojas, Fernando Armas, Hernán Vidaurre, Patricia Alquinta, Ernesto Pimentel, entre otros, quienes lo visitaban a su casa.

“No fue olvidado por sus amigos que es lo que suele pasar. Sales de la televisión, y ya no hay ninguna llamada. Es muy difícil encontrar amigos en este ambiente. Ellos eran un grupo muy sólido y unido. Creo que han sentido la pérdida porque se les fue una persona muy importante en sus vidas para ellos como profesional”, señaló.

Guillermo Rossini fue uno de los conductores y fundadores de Los Chistosos de RPP.
Guillermo Rossini fue uno de los conductores y fundadores de Los Chistosos de RPP. | Fuente: Facebook (Los Chistosos)

Guillermo Rossini, exconductor de Los chistosos, falleció a los 93 años

Guillermo Rossini González, una de las figuras más queridas y emblemáticas del humor nacional, murió a los 93 años.

Con seis décadas de trayectoria, Rossini dejó una marca imborrable en la televisión y la radio. Su capacidad para la imitación y su estilo de humor directo y popular lo convirtieron en uno de los rostros más entrañables.

Nacido en Lima el 3 de septiembre de 1932, Rossini descubrió desde niño su afinidad por las artes escénicas. Sus primeros pasos profesionales los dio en la década de 1960 junto a Augusto Ferrando.

En los años setenta, su figura se consolidó como parte de los elencos de Estrafalario y El tornillo, programas considerados pioneros del ecosistema televisivo peruano.

El reconocimiento masivo llegaría en los años ochenta con su participación en Risas y salsa, espacio en el que permaneció por más de 16 años.

Rossini trasladó su humor a la radio con el exitoso programa Los chistosos, de RPP, donde permaneció desde 1994 hasta 2021. Su voz se convirtió en compañía diaria para miles de oyentes. En febrero de 2024, el GRUPORPP le adjudicó otro por su itinerario como imitador y comediante, así como por ser fundador de Los chistosos.

Guillermo Rossini mariella zanetti Los Chistosos

