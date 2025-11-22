"Gracias a Dios, está estable": Alejandra Baigorria visita a su hermana tras accidente vehícular

Alejandra Baigorria acudió al hospital de Pisco para visitar a su hermana, Thamara Medina, luego del accidente vehicular que sufrió la noche del viernes en la carretera a Paracas. La empresaria decidió modificar sus actividades programadas para la mañana de este sábado, a fin de acompañarla en su recuperación.

Según Trome, la 'Gringa de Gamarra' viajó temprano a Pisco junto a su hermano Sergio Baigorria para reencontrarse con Thamara, quien permanece en observación tras el accidente. A través de sus redes sociales, Baigorria comunicó que su hermana se encuentra estable y agradeció la preocupación de sus seguidores.

"Acabamos de venir de la clínica. Hemos estado con Thami, gracias a Dios está bien, está estable. Gracias a todos por la preocupación, las preguntas, está bien", expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El mensaje fue grabado desde el aeropuerto, momentos antes de que Baigorria retomara su itinerario y se dirigiera a Piura para continuar con sus actividades.

Alejandra Baigorria es una figura peruana del entretenimiento y los negocios, conocida por su participación en reality shows como Combate y Esto es Guerra. | Fuente: Instagram: Alejandra Baigorria

El mensaje de Thamara Medina tras sufrir el accidente

Tras la difusión de versiones preliminares en redes sociales sobre su estado de salud, la propia Thamara Medina decidió aclarar su situación y confirmó que presenta lesiones de consideración.

A través de su cuenta de Instagram, la joven modelo compartió más detalles de los daños que sufrió: "Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva. ¡Estoy bien! Todavía tienen Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse".

Horas después recurrió a su cuenta de TikTok para compartir un video siguiendo un trend con el que busca sobrellevar el mal rato.

Desde la cama del centro médico donde permanece internada, la hermana de Alejandra Baigorria intenta realizar algunos movimientos con esfuerzo, pero manteniendo el buen ánimo.

Thamara Medina se da ánimos en medio de su recuperación. | Fuente: TikTok: Thamara Medina

¿Cómo ocurrió el accidente de la hermana de Alejandra Baigorria?

De acuerdo con Plus noticias Pisco, el accidente ocurrió en la zona ubicada entre el ingreso a la urbanización José de San Martín y la vía que conecta con el puerto de Paracas. El medio digital indicó que Thamara fue la más afectada, seguida por dos personas que la acompañaban.

Asimismo, se reportó que tres jóvenes con heridas leves narraron cómo se produjo el incidente. Según sus testimonios, el conductor de la camioneta en la que viajaba Thamara realizó una maniobra brusca para evitar colisionar con un tráiler. Al intentar esquivarlo, la unidad perdió estabilidad, volcó y terminó al lado de una caseta de serenazgo.