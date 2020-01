La conductora de "Nunca Más" y "Andrea" contó el emotivo momento en su cuenta de Instagram. | Fuente: Instagram / @andreallosabarreto

Andrea Llosa compartió una fotografía en Instagram de su pedida de mano, y contó por qué nunca había pasado por algo así en su vida. La conductora de “Nunca Más” reveló que su esposo —en ese entonces su novio—le pidió matrimonio por teléfono al enterarse de que ella estaba esperando un bebé.

“No tenía ninguna duda de que él era el hombre con el que quería estar toda mi vida y como, además, estaba embarazada, no había mucho tiempo para disfuerzos ni remilgos. Lamentablemente a los pocos días perdí al bebé, pero igual él insistió en que nos casáramos y yo no tuve ningún reclamo al respecto”, reveló.

A pesar de la tristeza, la presentadora Andrea Llosa aseguró que lo amaba y contrajeron matrimonio en una ceremonia tres meses después. Sin embargo, “no hubo tiempo para pensar en un anillo de compromiso, y menos, en una pedida de mano”, según relata en Instagram.

Esta vez, durante unas vacaciones a Serbia junto a toda su familia, su esposo aprovechó la ocasión para realizar una romántica pedida de mano a la conductora de televisión. Después de 15 años de estar casados, ella vivió este mágico momento en un pueblo nevado, frente a muchos familiares y con un anillo que llegó un poco más tarde

“Han pasado 15 años de matrimonio y no lo voy a negar, siempre soñé con ese momento especial que viven las novias cuando el novio se desarma en preparar la romántica pedida para sorprenderlas. La diferencia es que ahora ya no éramos solo él y yo. Éramos él, su hija, nuestros dos hijos y yo, o sea esta pedida con anillo de compromiso incluía a más gente”, escribió Andrea Llosa en Instagram.