"Es una compañera increíble": David Villanueva destaca su química con Mónica Sánchez en 'Eres mi bien'

El actor español David Villanueva regresó al Perú para protagonizar Eres mi bien, nueva telenovela de Latina, donde comparte roles con la reconocida actriz Mónica Sánchez.

Villanueva, quien considera al país como su “otro hogar”, expresó que su personaje en esta producción es muy distinto a los anteriores: “No es un estafador, es un hombre abierto al amor”, señaló en entrevista, en referencia a su papel en Al fondo hay sitio.

El intérprete también se refirió a la expectativa del público que recuerda la pareja inconclusa que ambos tuvieron en AFHS. Al respecto, aclaró que lo más valioso es el lazo que mantiene con su compañera de reparto:

“Con Mónica Sánchez siempre he conservado una maravillosa amistad y un gran respeto por su trabajo. En el oficio me ha demostrado que es una compañera increíble. Tenemos una gran ‘química’, eso es un lujo”, destacó.

¿De qué trata 'Eres mi bien'?

Latina presentó Eres mi bien, su nueva novela familiar cargada de emociones y picardía. La producción presenta a Valeria Vargas (Mónica Sánchez) una mujer atrapada entre dos hombres que insisten en conquistar su corazón: Rubén (Paul Martin), su expareja, y Mauricio (David Villanueva), un exitoso empresario.

“Me siento acogida y con mucha ilusión de contar esta nueva historia”, comentó la actriz, quien vuelve a la televisión con un papel que promete marcar la televisión peruana.

Con el carisma que lo caracteriza, Paul Martin, ícono de las novelas peruanas, volvió con un personaje con sabor a barrio y mucho carisma: “Rubén es muy divertido y tiene barrio, así que no se rendirá fácilmente. Lo estoy disfrutando muchísimo, estoy muy contento y agradecido”.

Mientas que David Villanueva destaca que su personaje tendrá que salir de su zona de confort: “Me da gusto pertenecer a esta nueva ficción con mucha calidad, Mauricio viene de otro mundo, pero el barrio lo va a transformar. Y el amor también”.

Reparto de 'Eres mi bien'

Valeria Vargas (Mónica Sánchez)

Rubén (Paul Martin)

Mauricio (David Villanueva)

Vicente (Roberto Moll)

Rebeca (Teddy Guzmán)

Francisca (Nathalia Vargas)

Roxana (Fiorella Luna)

Meche (Natalia Salas)

Claudia (Pierina Carcelén)

Foncho (César Ritter)

Alan (Diego Villarán)

Fiorella (Valeria Ríos)