Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

"Es una compañera increíble": David Villanueva destaca su química con Mónica Sánchez en 'Eres mi bien'

David Villanueva y Mónica Sánchez son los protagonistas de nueva novela.
David Villanueva y Mónica Sánchez son los protagonistas de nueva novela. | Fuente: Instagram: @davidvillanuevaoficial
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El actor español es protagonista de la nueva novela familiar y resaltó la conexión especial que mantiene con Mónica Sánchez, con quien trabaja nuevamente después de Al fondo hay sitio.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor español David Villanueva regresó al Perú para protagonizar Eres mi bien, nueva telenovela de Latina, donde comparte roles con la reconocida actriz Mónica Sánchez. 

Villanueva, quien considera al país como su “otro hogar”, expresó que su personaje en esta producción es muy distinto a los anteriores: “No es un estafador, es un hombre abierto al amor”, señaló en entrevista, en referencia a su papel en Al fondo hay sitio. 

El intérprete también se refirió a la expectativa del público que recuerda la pareja inconclusa que ambos tuvieron en AFHS. Al respecto, aclaró que lo más valioso es el lazo que mantiene con su compañera de reparto: 

“Con Mónica Sánchez siempre he conservado una maravillosa amistad y un gran respeto por su trabajo. En el oficio me ha demostrado que es una compañera increíble. Tenemos una gran ‘química’, eso es un lujo”, destacó.  

¿De qué trata 'Eres mi bien'?

Latina presentó Eres mi bien, su nueva novela familiar cargada de emociones y picardía. La producción presenta a Valeria Vargas (Mónica Sánchez) una mujer atrapada entre dos hombres que insisten en conquistar su corazón: Rubén (Paul Martin), su expareja, y Mauricio (David Villanueva), un exitoso empresario.  

“Me siento acogida y con mucha ilusión de contar esta nueva historia”, comentó la actriz, quien vuelve a la televisión con un papel que promete marcar la televisión peruana.  

Con el carisma que lo caracteriza, Paul Martin, ícono de las novelas peruanas, volvió con un personaje con sabor a barrio y mucho carisma: “Rubén es muy divertido y tiene barrio, así que no se rendirá fácilmente. Lo estoy disfrutando muchísimo, estoy muy contento y agradecido”.

Mientas que David Villanueva destaca que su personaje tendrá que salir de su zona de confort: “Me da gusto pertenecer a esta nueva ficción con mucha calidad, Mauricio viene de otro mundo, pero el barrio lo va a transformar. Y el amor también”.

Reparto de 'Eres mi bien'

  • Valeria Vargas (Mónica Sánchez)
  • Rubén (Paul Martin)
  • Mauricio (David Villanueva)
  • Vicente (Roberto Moll)
  • Rebeca (Teddy Guzmán)
  • Francisca (Nathalia Vargas)
  • Roxana (Fiorella Luna)
  • Meche (Natalia Salas)
  • Claudia (Pierina Carcelén)
  • Foncho (César Ritter)
  • Alan (Diego Villarán)
  • Fiorella (Valeria Ríos) 

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
David Villanueva Mónica Sánchez Eres mi bien

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA