Andrés Wiese fue dado de alta y celebra tricampeonato de la ‘U’: “A cuidarse para festejar más copas”

El actor peruano Andrés Wiese reapareció en redes sociales tras haber sido hospitalizado de emergencia debido a una apendicitis aguda y diverticulitis, diagnóstico que lo llevó a ser sometido a una cirugía. Luego de varios días internado, el artista compartió con sus seguidores la buena noticia de que ya fue dado de alta y se encuentra en proceso de recuperación.
En una publicación acompañada de fotos donde luce la camiseta de Universitario de Deportes, Wiese expresó su gratitud y alegría tanto por su mejoría como por el reciente tricampeonato del equipo crema.
“Me dieron de alta después de estar internado unos días en la clínica por una operación inesperada y de emergencia. Me voy a casa sin apéndice, con diverticulitis y aún un poco adolorido… pero contento por el segundo tricampeonato de nuestra historia. Ahora toca cuidarse más (y mejor) para poder seguir celebrando más copas y por muchos años más... Y Dale U toda la vida”, escribió el actor.
Wiese, conocido por su papel en Al fondo hay sitio, aseguró que ahora priorizará su bienestar para continuar con sus proyectos personales y profesionales.
¿Andrés Wiese volverá a Al fondo hay sitio?
A pesar de las múltiples invitaciones para regresar a Al fondo hay sitio, Andrés Wiese se muestra cauto. Aunque el cariño del público por su personaje Nicolás lo conmueve, reconoce que ya no está dispuesto a comprometerse con el mismo ritmo de trabajo, pues fueron 8 años interpretando a Nicolás de las Casas.
"Siempre está el pensamiento (del regreso). Porque si salgo a la calle, lo primero que la gente me dice es 'Ricolás, cuándo vuelves'. Ese grito es maravilloso, con el edad le he agarrado cariño a esa chapa. Yo posteo una foto con alguien de la serie y lo primero que comentan es '¿Cuándo vuelves?', es una reacción inmediata".
Si bien dijo amar a las personas que forman parte de la producción, Andrés ha puesto por encima el valor de su libertad.
"Sí, sé que habría mucha gente feliz (de ver el regreso de Nicolás a Al fondo hay sitio), pero también tengo que preguntar si realmente quiero volver. Ahí es donde un día digo si volvería un ratito o tal vez no", señaló.