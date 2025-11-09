Salim Vera se casó y lloró de emoción al ver a Claudia Sobenes caminando hacia el altar [VIDEO]

El cantante selló su historia de amor en una romántica ceremonia al aire libre. | Fuente: Instagram: @royfernandez.eventplanner/@salim_veraoficial

El exvocalista de Libido, Salim Vera, vivió uno de los días más emotivos de su vida al contraer matrimonio con Claudia Sobenes en una romántica ceremonia al aire libre, celebrada en la antigua Hacienda Huasacache, en Arequipa. La boda reunió a familiares, amigos cercanos y colegas del artista, quienes fueron testigos del conmovedor momento en que el cantante no pudo contener las lágrimas al ver a su pareja caminando hacia el altar.

Uno de los gestos más simbólicos de la jornada fue el detalle que Claudia tuvo con su ahora esposo: en el botonier de Salim colocó una fotografía de la madre del músico, como una forma de hacerla presente en tan importante día. “Un destino que ahora comparto contigo con gratitud, con ternura y con la certeza de que mi vida encontró su lugar. Tú eres ese lugar, mi hogar, mi calma, mi alegría”, expresó Vera con profunda emoción durante sus votos matrimoniales.

La celebración continuó con una fiesta en el salón principal de la hacienda, donde los recién casados abrieron el baile al ritmo de Enjoy the Silence, de Depeche Mode, marcando un momento lleno de romanticismo.

Más tarde, el recordado líder de Libido sorprendió a los asistentes al interpretar algunos de sus temas más icónicos, como Pero Aún Sigo Viéndote y La Casa de los Gritos, cerrando una noche que combinó amor, música y nostalgia.

Uno de los gestos más simbólicos de la jornada fue el detalle que Claudia tuvo con su ahora esposo: en el botonier de Salim colocó una fotografía de la madre del músico, como una forma de hacerla presente en tan importante día. Fuente: Instagram: @salim_veraoficial

Salim Vera y Claudia Sobenes se comprometieron este año

En agosto de este año, Salim Vera sorprendió a sus seguidores al hacer público su compromiso con Claudia Sobenes. Este anuncio, que tomó lugar en la ciudad de Arequipa, generó diversas reacciones entre sus fanáticos.

A pesar de ser reservado en cuanto a su vida personal, el cantante decidió compartir este momento en sus redes sociales con algunas fotografías.

En las imágenes compartidas, Claudia aparece sosteniendo un ramo de rosas blancas y luciendo su anillo de compromiso. "Y siempre fuiste tú", se lee en la publicación en Instagram. Por su parte, la cantante Ruby Palomino, ganadora de La Voz Perú, se unió a los mensajes de felicitaciones a la pareja.

Según las fotos y pubclicaciones, Claudia ha sido un apoyo constante para Salim acompañándolo incluso en momentos clave, como en la reciente reunión de Libido en el Estadio Nacional.

Salim Vera contrajo matrimonio con Claudia Sobenes en Arequipa.Fuente: Instagram: @clo_viso/@adrianalacarolina

¿Quién es Claudia Sobenes?

Claudia Sobenes no solo es la esposa de Salim Vera; también es una destacada modelo y educadora en el área de Educación Inicial. Actualmente, se especializa en terapia musical y tiene el sueño de abrir su propio centro pedagógico para niños.

Además de su carrera como docente, Claudia incursionó en el mundo de los concursos de belleza. En 2019, participó en Miss Yanahuara, y en 2021 se coronó como Miss Latinoamérica Arequipa. Este año, representó a Perú en el certamen Miss Ultra Universe.