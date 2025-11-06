Últimas Noticias
Andrés Wiese fue operado de emergencia y preocupa a sus fans: "Estoy con un poco de dolor"

Andrés Wiese mostró videos y fotos dentro de una clínica local contando que fue operado de emergencia.
Andrés Wiese mostró videos y fotos dentro de una clínica local contando que fue operado de emergencia. | Fuente: Instagram (andreswiese_r)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El recordado actor de 'Al fondo hay sitio' compartió videos y fotos de su estadía en una clínica local. "Internado y en recuperación", expresó Andrés Wiese.

Andrés Wiese se viene recuperando en una clínica tras ser operado de emergencia
Andrés Wiese se viene recuperando en una clínica tras ser operado de emergencia. | Fuente: Instagram (andreswiese_r)

Andrés Wiese no la viene pasando nada bien. El recordado intérprete de Nicolas de las Casas en la serie Al fondo hay sitio fue operado de emergencia por lo que se encuentra internado en una clínica local para su recuperación.

¿Qué pasó? Resulta que el actor peruano fue sometido a una cirugía por una apendicitis aguda y diverticulitis diagnosticado, lo que le provocó inflamación en el intestino y dolores abdominales.

Es así como el también modelo y empresario usó sus redes sociales para informar a sus más de 2 millones de seguidores sobre su estado de salud.

“No estoy embarazado, amigos. Es apendicitis aguda y diverticulitis. Hoy nos quedamos hospitalizados y nos tienen que operar”, expresó Wiese quien se mostraba echado en una camilla y luciendo una bata blanca el último martes.

El también actor de Sube a mi nube recalcó que estas dos afecciones complicaron su salud por lo que requirió una intervención inmediata.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Andrés Wiese pasa por una emergencia médica. Meses atrás, el actor de 41 años contó a sus seguidores haber sufrido un accidente lo que hizo que vaya a atenderse de inmediato.

Andrés Wiese es recordado por su papel de Nicolás de las Casas en la serie Al fondo hay sitio.
Andrés Wiese es recordado por su papel de Nicolás de las Casas en la serie Al fondo hay sitio. | Fuente: Instagram (andreswiese_r)

Andrés Wiese tras ser operado de emergencia: "Internado y en recuperación"

Andrés Wiese compartió un video en sus historias en Instagram luego de ser operado de emergencia por una apendicitis aguda y diverticulitis.

"Salimos de la operación como a las cuatro de la mañana. Aparentemente todo salió bien y vino el neurocirujano a verme. Estoy con un poco de dolor en la zona abdominal. Nos vamos a quedar tres días en la clínica, sin comer. Después, hay que seguir haciendo otra prueba más para descartar otras cosas", expresó Wiese echado en una camilla.

Del mismo modo, el también actor de teatro exhortó a sus seguidores a cuidarse agradeciendo también su preocupación. "Hay que cuidarse. Cuídense mucho. Muchas gracias (…) Gracias por los mensajes, por preocuparse. Estoy bien y en buenas manos. Toca descansar un poco y recuperarme", sostuvo.

Por otro lado, Andrés Wiese publicó este jueves una nueva foto donde luce con una bata blanca dentro de la clínica.

"Dia dos. Internado y en recuperación. Está costando dormir por el dolor, pero me están cuidando muy bien por aquí. Hoy ya puedo tomar sorbos de agua", comentó. Finalmente, compartió un breve video donde se le ve al costado de una sonda. "Hablar menos y empezar a caminar", señaló.

Andrés Wiese publicó fotos y videos tras ser operado por una apendicitis aguda y diverticulitis.

Andrés Wiese publicó fotos y videos tras ser operado por una apendicitis aguda y diverticulitis. | Fuente: Instagram (andreswiese_r)

Andrés Wiese reveló los motivos de su salida de Al fondo hay sitio

Andrés Wiese habló sobre su salida de Al fondo hay sitio, popular serie peruana donde interpretó a Nicolás de las Casas entre el 2009 y 2016. Fue durante su participación en el podcast La lengua que Wiese explicó que no quería que el mencionado programa sea su "único universo".

"Hay gente que decidió volver a la serie, están felices y vivirán haciéndola por el resto de su vida, a mí me sirvió para darme cuenta de que había otras cosas. Tenía claro de que no quería que fuera mi único universo", declaró en setiembre de 2024.

Por otra parte, reconoció que el ritmo de trabajo era intenso, lo que le dificultaba disfrutar de su vida personal. "No estaba enjaulado ni preso, pero no había esta libertad de decir: 'oye, la próxima semana vamos a almorzar', porque recién un día antes me enteraba cómo era mi día de grabación", comentó.

