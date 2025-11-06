Andrés Wiese fue operado de emergencia y preocupa a sus fans: "Estoy con un poco de dolor"

Andrés Wiese se viene recuperando en una clínica tras ser operado de emergencia. | Fuente: Instagram (andreswiese_r)

Andrés Wiese no la viene pasando nada bien. El recordado intérprete de Nicolas de las Casas en la serie Al fondo hay sitio fue operado de emergencia por lo que se encuentra internado en una clínica local para su recuperación.

¿Qué pasó? Resulta que el actor peruano fue sometido a una cirugía por una apendicitis aguda y diverticulitis diagnosticado, lo que le provocó inflamación en el intestino y dolores abdominales.

Es así como el también modelo y empresario usó sus redes sociales para informar a sus más de 2 millones de seguidores sobre su estado de salud.

“No estoy embarazado, amigos. Es apendicitis aguda y diverticulitis. Hoy nos quedamos hospitalizados y nos tienen que operar”, expresó Wiese quien se mostraba echado en una camilla y luciendo una bata blanca el último martes.

El también actor de Sube a mi nube recalcó que estas dos afecciones complicaron su salud por lo que requirió una intervención inmediata.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Andrés Wiese pasa por una emergencia médica. Meses atrás, el actor de 41 años contó a sus seguidores haber sufrido un accidente lo que hizo que vaya a atenderse de inmediato.