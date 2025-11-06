Andrés Wiese fue operado de emergencia y preocupa a sus fans: "Estoy con un poco de dolor"

Andrés Wiese es recordado por su papel de Nicolás de las Casas en la serie Al fondo hay sitio. |
Fuente: Instagram (andreswiese_r)
Andrés Wiese tras ser operado de emergencia: "Internado y en recuperación"
Andrés Wiese compartió un video en sus historias en Instagram luego de ser operado de emergencia por una apendicitis aguda y diverticulitis.
"Salimos de la operación como a las cuatro de la mañana. Aparentemente todo salió bien y vino el neurocirujano a verme. Estoy con un poco de dolor en la zona abdominal. Nos vamos a quedar tres días en la clínica, sin comer. Después, hay que seguir haciendo otra prueba más para descartar otras cosas", expresó Wiese echado en una camilla.
Del mismo modo, el también actor de teatro exhortó a sus seguidores a cuidarse agradeciendo también su preocupación. "Hay que cuidarse. Cuídense mucho. Muchas gracias (…) Gracias por los mensajes, por preocuparse. Estoy bien y en buenas manos. Toca descansar un poco y recuperarme", sostuvo.
Por otro lado, Andrés Wiese publicó este jueves una nueva foto donde luce con una bata blanca dentro de la clínica.
"Dia dos. Internado y en recuperación. Está costando dormir por el dolor, pero me están cuidando muy bien por aquí. Hoy ya puedo tomar sorbos de agua", comentó. Finalmente, compartió un breve video donde se le ve al costado de una sonda. "Hablar menos y empezar a caminar", señaló.
Andrés Wiese reveló los motivos de su salida de Al fondo hay sitio
Andrés Wiese habló sobre su salida de Al fondo hay sitio, popular serie peruana donde interpretó a Nicolás de las Casas entre el 2009 y 2016. Fue durante su participación en el podcast La lengua que Wiese explicó que no quería que el mencionado programa sea su "único universo".
"Hay gente que decidió volver a la serie, están felices y vivirán haciéndola por el resto de su vida, a mí me sirvió para darme cuenta de que había otras cosas. Tenía claro de que no quería que fuera mi único universo", declaró en setiembre de 2024.
Por otra parte, reconoció que el ritmo de trabajo era intenso, lo que le dificultaba disfrutar de su vida personal. "No estaba enjaulado ni preso, pero no había esta libertad de decir: 'oye, la próxima semana vamos a almorzar', porque recién un día antes me enteraba cómo era mi día de grabación", comentó.