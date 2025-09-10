Anelhí Arias afirma que Pamela López fue amante de Dayron: "Ella fue la Pamela Franco en mi vida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La modelo y figura de la farándula Anelhí Arias Barahona, sostuvo que Pamela López fue amante de su entonces esposo, el cantante cubano Dayron Martin, cuando él integraba la orquesta de Los Villacorta en Trujillo. "Ahí está el karma, las mentiras siempre salen a la luz", sostuvo la exporrista, al comparar lo que le ocurrió a López cuando Christian Cueva inició una relación con Pamela Franco.

La exvedette precisó que no lo contó que en su momento porque no lo consideró necesario.

"Romance, salidas... solo ellos dos lo saben. A mí me llegó esa versión porque era vox populi en Trujillo. Primero él estuvo en Los Caribeños de Guadalupe en 2008 y en 2009 ingresó a Los Villacorta. Yo no salí a hablar esto antes porque no había motivo, pero se la tenía bien guardada a ella. Me causa gracia verla indignada por lo que hicieron cuando ella me hizo lo mismo a mí", afirmó a Trome.

También aseguró que Pamela López era consciente de que Dayron era un hombre casado.

"No solamente lo sabía ella, todo el Perú sabía que yo estaba casada con Dayron desde el 2005. Teníamos problemas internos, pero ella no puede decir que estaba separada de él. Su respuesta es la misma que dieron otras mujeres que pudieron estar con él. En esas épocas yo tenía grabadas entre ceja y ceja a las Aídas Martínez y a las Pamelas López", señaló.

Anelhí sobre Pamela López: "Ella fue la Pamela Franco en mi vida"

Anelhí recordó que cuando llegó a separarse casi un mes de Dayron, le llegaban fotos y comentarios de que Pamela López se paseaba con él por Trujillo.

"Todos me decían... músicos, estilistas, esposas de músicos, que ella se paseaba con él, que los veían juntos en varios lugares y que se subía al bus de Los Villacorta. Me mandaban fotos de ella antes de todas las cirugías que se hizo", relató.

También sostuvo que López continuaba buscando a Dayron incluso después de que se reconciliaron.

"Cuando quise confrontarla, estaba yendo a la dirección donde vivía con dos amigos estilistas y me detuvieron. Luego que me amisté con Dayron, ella lo seguía buscando en los conciertos, se montaba nuevamente en el bus de Los Villacorta. Yo no sé si por ahí saldrán a hablar otras afectadas, pero creo que algo dijo de ella Melissa Klug en El valor de la Verdad. Ella santita no era", sostuvo.

Arias Barahona aclaró que no busca aprovecharse de la exposición mediática de López, sino recordar que la vida siempre termina dando lecciones.

"Lo hablo porque ha saltado a la luz, no porque me esté colgando de ella. Yo vivo en otro país, pero lo cuento para hacerle recordar que para mí ella fue una amante, lo mismo que ella le reclama a Pamela Franco. Ella fue la Pamela Franco en mi vida porque sufrí y lloré mucho", agregó.



