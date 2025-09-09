"Quise sentir otros labios": Pamela López confiesa que besó a Piero Arenas para vengarse de Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López dio detalles del beso que se dio con el modelo Piero Arenas. La empresaria, quien mantiene actualmente una relación con el cantante Paul Michael, aseguró que quiso conocer “a un chico guapo” para vengarse de su todavía esposo Christian Cueva a quien confesó lo ocurrido provocando su enfado.

La también influencer de 38 años contó que fue a una conocida discoteca en Lince con la decisión de olvidar al padre de sus hijos de una manera “inmadura”.

“Recuerdo que bebí tequila y me dije: ‘Hoy voy a ser otra Pamela’. Quería salir de la rutina. Inmaduramente, pensé: 'hoy quiero conocer a un chico guapo, quiero sentir otros labios. Hoy quiero darme ese gusto de saber que yo también puedo’”, relató en el set del programa Ponte en la cola el último lunes.

Del mismo modo, Pamela López mencionó que fue ella misma quien se encargó de contarle a Cueva que se besó con Piero Arenas.

“Fui yo quien me encargué de contarle al papá de mis hijos. Es algo que él me encaró, no me perdonó, me chantajeó. Por eso que también lo cuento. Inmediatamente, también él buscó a la persona con la que actualmente está”, acotó.

En ese sentido, López consideró que dicho beso con el exintegrante de Esto es guerra fue en un momento de desequilibrio emocional provocado por el tenso momento con Christian Cueva. “Pensé que besar a alguien distinto me haría sentir mejor. Fue un impulso, una forma de mostrarme a mí misma que tenía control sobre mi vida”, remarcó.

Pamela López pidió más de 60 mil soles mensuales de pensión de alimentos a Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Pamela López admitió haber besado a Piero Arenas en discoteca

Pamela López admitió haber besado a Piero Arenas. La todavía esposa de Christian Cueva confesó que tuvo dicho gesto cariñoso con Piero cuando estaba separándose del futbolista de Emelec a mediados del 2024.

Primero fue Macarena Gastaldo quien declaró ante las cámaras de Ponte en la cola que una amiga suya grabó a Pamela López dándose un “chape” con Arenas en un box y que el propio Cueva fue al local nocturno para sacar a la madre de sus hijos.

“Eso me contó mi mejor amiga que estaba en el box: que Pamela estaba en chape y chape (con Piero Arenas). Cueva la agarró, vino y se ‘mecharon’. La sacó de la discoteca. Mi amiga tiene videos”, comentó la argentina.

Ante esto, Pamela López aclaró lo dicho por Gastaldo. “Es verdad (que le di un beso a Piero Arenas), pero no coincide con lo que ella (Macarena Gastaldo) dice porque ella no estuvo, no sabe y no precisa bien las fechas”, señaló.

Seguidamente, la empresaria confirmó el beso con Piero Arenas. “El tema con Piero (…) no fue chape. Yo ya estaba separada y, sí, efectivamente, bailamos y nos dimos un par de besitos”, sostuvo Pamela.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael. | Fuente: Instagram (estanocheperu)

Pamela López y Christian Cueva lograron conciliar para régimen de visitas

Pamela López y Christian Cueva lograron una conciliación para el régimen de visitas de sus hijos. La propia Pamela contó que llegó a un acuerdo con el deportista a más de un año de haberlo denunciado por violencia física y psicológica. “Sí, se logró. Se ha resuelto. Hemos llegado a una conciliación por el régimen de visitas”, expresó.

“Por orden de la jueza no puedo dar muchos detalles. Ninguno de los dos puede hablar sobre todos los acuerdos que se han dado. Nos falta resolver el tema de pensión anticipada”, declaró la también anfitriona a las cámaras de Amor y fuego.

Según dijo Pamela López, todavía falta resolver la demanda de pensión de alimentos, así como su divorcio con el actual volante de Emelec de Ecuador, quien ya hizo un primer depósito de manutención para sus tres hijos.

“Él (Christian Cueva) ya hizo un primer depósito por el Banco de la Nación, pero todavía falta resolver el tema por alimentos. Lo que se ha logrado es la conciliación del régimen de visitas”, aclaró.