"Por más años juntos": Brunella Horna dedica romántico mensaje a Richard Acuña tras cumplir 8 años de relación

Brunella Horna utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje público a su esposo, Richard Acuña, con motivo de su octavo aniversario de relación. La publicación estuvo acompañada de más de una decena de fotografías que resumen viajes, celebraciones, cenas románticas y otros momentos especiales que la pareja ha compartido.

"Feliz aniversario @richardacuna_ 🤍 8 años de amor, mi compañero. Por más años juntos, charlas interminables y risas sin parar. Te amo 🫶🏼", escribió la modelo y expresentadora en su cuenta de Instagram.

Aunque la relación entre ambos se inició hace ocho años, recién en 2023 pudieron contraer matrimonio. La ceremonia había sido planificada inicialmente para el 17 de diciembre de 2022, pero debido a la crisis política que atravesó el país en ese momento y la declaratoria del Estado de Emergencia, la boda fue postergada. Finalmente, la pareja se casó el 7 de enero de 2023 en una ceremonia privada.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Richard Acuña y Brunella Horna?



La historia de Brunella y Richard comenzó en 2017, cuando se conocieron a través de amigos en común. Para entonces, Horna ya era una figura de la farándula, mientras que Acuña se desempeñaba como congresista.

Al inicio, la relación se mantuvo en reserva; sin embargo, en 2018 la modelo comenzó a hablar abiertamente de su pareja en entrevistas televisivas, oficializando así el romance. Pese a las críticas por la diferencia de edad —ella actualmente de 29 años y él de 40—, ambos restaron importancia a los comentarios.



En julio de 2022, Richard Acuña le propuso matrimonio a Brunella Horna durante una salida al cine.

Ambos tienen un hijo en común llamado Alessio, quien nació en noviembre de 2023.