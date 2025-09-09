"Feliz cumpleaños, amor de mi vida": Said Palao dedica emotivo post a su esposa Alejandra Baigorria

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Said Palao dedicó un emotivo saludo de cumpleaños a su esposa Alejandra Baigorria. El modelo e integrante de Esto es guerra no dudó en compartir un romántico post en su cuenta de Instagram con fotos al lado de la empresaria quien celebró su onomástico el último lunes 8 de setiembre.

El también deportista peruano difundió un carrusel de fotografías donde mostró parte de la celebración de Baigorria por su cumpleaños acompañado de amigos y familiares presentes, quienes brindaron en honor a ella.

Por otro lado, Said mostró a Alejandra Baigorria coordinando el show para su cumpleaños, así como la vista del hotel donde se quedaron. Del mismo modo, la pareja compartió otra imagen de sus manos juntas luciendo sus anillos de casados en una cena romántica.

Finalmente, Said mostró la romántica decoración que hizo con una torta de varios pisos, postres, rosas y velas en una mesa, así como el desayuno que disfrutaron durante los días de celebración. “Feliz cumpleaños, amor de mi vida”, comenzó escribiendo el chico reality.

“Cada año a tu lado es un regalo, y me siento afortunado de verte crecer como mujer, como persona y como la gran empresaria que eres. Me inspiras con tu fuerza, tu entrega y tu manera de dar siempre lo mejor en todo lo que haces. Hoy celebro no solo tu vida, sino también todo lo que compartimos: risas, aprendizajes, sueños cumplidos y los que aún están por venir. Siempre voy a estar a tu lado, acompañándote en la salud, en el trabajo, en tu bienestar y en cada momento especial que la vida nos regale (…) Te amo con todo mi corazón y siempre podrás contar conmigo para todo”, expresó Palao.

Said Palao compartió románticas fotos al lado de su esposa Alejandra Baigorria.Fuente: Instagram

Alejandra Baigorria reveló el fin de su amistad con Mario Irivarren

Alejandra Baigorria sorprendió al pronunciarse sobre el fin de su amistad con Mario Irivarren, con quien compartió una relación cercana dentro y fuera de la televisión. La empresaria confirmó que ya no mantiene contacto con el integrante de Esto es guerra y que fue él quien decidió cortar toda comunicación.

Según explicó, el distanciamiento se habría generado tras roces vinculados a la actual pareja de Irivarren, Onelia Molina, y a ciertas situaciones que provocaron incomodidad en su entorno. “Me dejó de seguir de la nada, después de haberme dicho que nos desbloqueemos”, reveló.

La modelo aseguró que la ruptura en la comunicación fue repentina y sin explicación clara, lo que le generó sorpresa y molestia. “También me enteré de que me dejó de seguir cuando él fue el que me dijo que nos volvamos a seguir, que nos desbloqueemos, después del matrimonio”, comentó.

Baigorria también cuestionó la actitud de Irivarren en Esto es guerra, donde evitó pronunciarse sobre su amistad con ella. “Me molesta, pues, que él no se refiera a la amistad. No sé, por presión de alguien (…) Soy la más odiada por esa relación”, expresó, insinuando una posible influencia de Onelia Molina.

Finalmente, la empresaria lamentó la falta de claridad y responsabilidad emocional de su examigo. “Yo odio las victimizaciones. Acá hay que ponerse los pantalones, asumir las responsabilidades de cada uno y ya está”, sentenció.

Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron su matrimonio en abril

Alejandra Baigorria y Said Palao se dieron el “Sí, acepto” el 26 de abril de este año en una ceremonia celebrada en la iglesia San Pedro, en el Cercado de Lima, y que contó con la presencia de diversas figuras del espectáculo, como Melissa Loza, Melissa Paredes, Karen Dejo, María Pía Copello, Ernesto Pimentel, entre otros.

Fue precisamente la conductora de Mande quien mande quien compartió, a través de sus redes sociales, cómo fue el primer baile de casados de la empresaria con el chico reality.

En las imágenes se ve a Baigorria y Palao bailar coordinados el conocido vals 'Second Waltz'. En medio del número, la pareja compartió un romántico beso.

Posteriormente, los novios intercambiaron parejas y empezaron a moverse al ritmo de la misma pieza con sus familiares, entre ellos la madre de la empresaria, María Alcalá, el padre del integrante de Esto es guerra, Steve Palao, entre otros.

Tras el vals, Said y Alejandra bailaron músicas más movidas, como ‘Por toda la vida’, de Fonseca. Asimismo, entonaron la canción ‘Siempre has sido tú’, de Ezio Oliva. El ex Ádamo realizó una presentación en vivo en la recepción del matrimonio de los chicos realities.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el sábado 26 de abril en la iglesia de San Pedro.Fuente: @saidpalao_fit/@joselaraweddings