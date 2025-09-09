Ahora como periodista deportiva: Larissa Riquelme, 'La novia del Mundial', se luce en partido entre Perú y Paraguay

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Larissa Riquelme se viene luciendo en Lima. La modelo paraguaya acudió al Estadio Nacional este martes para ver el partido entre Perú y Paraguay correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. No obstante, no fue como hincha, como siempre lo hace, sino para trabajar como periodista deportiva.

La denominada ‘Novia del mundial’ dio entrevistas a distintos medios nacionales y extranjeros para hablar de su nueva faceta como comentarista de deportes siendo acreditada a conferencias de prensa en la capital peruana, tal como lo muestra ella misma en sus redes sociales antes del partido de Paraguay con Perú.

Asimismo, Larissa compartió fotos y videos de su primera transmisión periodística celebrando la victoria de Paraguay contra Perú por la mínima diferencia en el estadio Nacional.

“Es mi primera transmisión. Paraguay hizo historia al ganarle de local a Perú por 1 a 0. Una noche cargada de emoción y orgullo, que marca el cierre de las Eliminatorias. ¡La garra guarí nunca se rinde!”, escribió Riquelme en un reciente post en Instagram.

Horas antes, la modelo paraguaya fue entrevistada por el programa Todo se filtra donde opinó sobre el encuentro de su selección con la Blanquirroja. “Humildemente mi corazón se divide para Perú y mi Paraguay querido”, sostuvo la también influencer.

“La gente sabe y es de público conocimiento que yo amo Perú, pero en Paraguay merecemos gritar gol y romper la racha que tenemos contra Perú, de que nunca le pudimos ganar de local al equipo peruano. Si le ganamos a la selección peruana, será algo histórico y no solo dentro del futbol, sino a nivel mundial”, declaró.

Larissa Riquelme viajó a Cusco antes del encuentro entre Perú Paraguay en Lima. | Fuente: Instagram (larissariquelme)

Larissa Riquelme afirma que patento el título ‘Novia del mundial’

Larissa Riquelme se hizo conocido en el Mundial Sudáfrica 2010. Con su esbelta figura y su carismática sonrisa, la modelo se ganó el título de ‘Novia del mundial’ siendo un punto de partida en su carrera ganando fama internacional.

La modelo y presentadora paraguaya, quien ahora tiene 40 años, aseguró que ya patentó dicha denominación y que no permitirá que otras personas usen el nombre que, según ella, le pertenece.

“Ese título lo patenté porque creo que marcó una historia en mi vida. Yo creo que los recuerdos hay que llevarlos en el alma. No deseo que otras no fueran. Pueden ser las reinas, las musas, pero ‘La novia del mundial’ está registrado y hay una sola”, explicó en diálogo con Todo se filtra.

Larissa Riquelme es una modelo paraguaya que fue catalogada como 'La novia del mundial' en Sudáfrica 2010. Fuente: Instagram (larissariquelme)

¿Cómo vivió Larissa Riquelme la clasificación de Paraguay al Mundial?

Larissa Riquelme fue entrevistada por varios medios deportivos que la vieron en su nueva faceta como periodista en el Estadio Nacional. En una entrevista con el canal Movistar Deportes, la modelo paraguaya contó como vivió la clasificación de su país al Mundial 2026 ante Ecuador la fecha anterior.

“La vivimos super felices y emocionados y con muchas ansias de saber cómo iba a acabar ese encuentro. Sobre todo, porque enfrentamos a un equipo de Ecuador bastante competitivo. Mejoró mucho la táctica y la técnica”, señaló.

En ese sentido, tuvo palabras de elogio para Gustavo Alfaro, actual técnico de Paraguay. “Con el profesor Alfaro se dejó un antes y después con una selección que venía en derrotas y que venía pasando por tormentas. Hoy estamos felices y contentos con esta clasificación”, comentó.

Larissa Riquelme afirmó no tener problemas con Roberto Martínez tras denunciarlo por decir que salió con ella. | Fuente: Instagram

¿Qué dijo Larissa Riquelme sobre la polémica con Roberto Martínez?

Larissa Riquelme también se refirió a la polémica generada meses atrás contra el exfutbolista Roberto Martínez, quien mencionó en una entrevista en el podcast Enfocados que habría tenido una cita con la modelo, algo que fue desmentido por Riquelme anunciando medidas legales contra el comentarista deportivo.

“Él dejaba entrever muchas cosas en sus declaraciones y me sentí tocada. Estaba molesta como mujer. Para mi lo más importante es aclarar que no hubo una relación amorosa ni que hubo algún tipo de coqueteo de ambas partes”, señaló.

Del mismo modo, mencionó que una vez que su abogado se comunicó con Martínez quedó “más tranquila” esperando que el exjugador de Universitario “haya aprendido la lección”. En ese sentido, recalcó no tener problemas en saludar al exfutbolista.

“No, para nada (evitaría saludarlo). Todas las personas en el mundo nos merecemos una segunda oportunidad. Si lo encuentro, sin problemas lo saludo y me río, charlamos lo que pasó. Nos damos las manos y quedamos todo ok, sin problemas”, expresó.